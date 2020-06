Diletta Leotta mostra il suo look casalingo: sapete quanto costano le ciabatte che indossa negli scatti? Ecco le cifre nel dettaglio.

Diletta Leotta è una delle showgirl più amate del momento. La conduttrice sportiva è anche una delle più seguite sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo ufficiale conta ben 6,7 milioni di followers. Con i quali Diletta ama condividere foto e vide delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana in casa. E, in questo particolare periodo che il nostro Paese sta attraversando, spesso casa e lavoro si uniscono. Qualche giorno fa, infatti, la bellissima conduttrice ha pubblicato alcuni scatti che non sono passati inosservati. Scatti in cui è immortalata alla scrivania, mentre lavora a casa…in ciabatte! Una gioia che la Leotta condivide con i fan, che non hanno potuto fare a meno di notare le ciabatte che la conduttrice indossa negli scatti. Curiosi di scoprire quanto costano le calzature sfoggiate dalla conduttrice? Ve lo sveliamo subito.

Diletta Leotta mostra il suo look mentre lavora a casa: ecco quanto costano le sue ciabatte

Nonostante il lockdown sia terminato ormai da qualche settimana, chi ne ha la possibilità continua a lavorare in smartworking. Lo sta facendo anche Diletta Leotta, che con Dazn è tornata in campo (senza pubblico), ma per il resto dei giorni lavora da casa. E proprio qualche giorno fa la conduttrice ha pubblicato alcune foto mentre si trova davanti al pc, seduta alla scrivania. “La felicità di lavorare in ciabatte!”, scrive la Leotta nella didascalia al post. La conduttrice, infatti, indossa un bellissimo completo a fantasia, con gonna e top crop, ma ai piedi niente tacchi a spillo! La Diletta Nazionale ha potuto optare per delle comodissime ciabatte, che non sono passate inosservate. Si tratta infatti di un modello firmato Gucci. Date un’occhiata al look casalingo della conduttrice:

Eh si, la fantasia con l’iconica doppia G (in questo caso rossa) non lascia dubbi: le ciabatte in gomma di Diletta sono proprio un modello Gucci. Sapete quanto costano? Sul sito ufficiale della Maison, possiamo trovare modelli simili ( a cambiare sono solo alcuni dettagli), il cui prezzo va dai 270 ai 290 euro. Insomma, pare proprio che la bella conduttrice ci tenga molto al suo look anche tra le mura di casa! E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo social ufficiale? Non ve ne pentirete!