Elisabetta Gregoraci parla del suo privato al settimanale Gente: dopo Briatore la showgirl non ha più avuto uomini al suo fianco ma ha molti corteggiatori. Ecco la sua confessione al giornale.

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo: la conduttrice tornerà alla conduzione di ‘Battiti Live’. L’evento è stato confermato e dunque andrà in onda a luglio ed agosto su Italia 1 e si svolgerà in un’unica location, ovvero Otranto! L’ex moglie di Flavio Briatore potrebbe poi subito dopo iniziare una nuova super avventura: tra i rumors che girano sui papabili concorrenti del Grande Fratello VIP c’è anche il suo nome. La vedremo presto nella casa più spiata d’Italia? Questo lo scopriremo presto, intanto i fan della Gregoraci vogliono sapere se il suo cuore batte per qualcuno. La risposta l’ha data proprio lei al settimanale Gente. Ecco cosa ha rivelato la showgirl.

Elisabetta Gregoraci: “I corteggiatori non mancano”, la confessione della showgirl

Elisabetta Gregoraci dopo il matrimonio con Flavio Briatore che si è concluso nel dicembre 2017, ha deciso di dedicarsi a se stessa. Al settimanale Gente ha rivelato di avere molti corteggiatori: la sua serenità in questo momento è ciò che conta e la ‘solitudine sentimentale’ pare sia un toccasana in questo momento della sua vita. “I corteggiatori non mancano: discreti, galanti, rispettosi. La cosa mi lusinga. E confesso anche che, dopo tanto tempo da sola, sento il desiderio di spensieratezza, di leggerezza, di voglia di lasciarmi andare” sono le parole della conduttrice. La Gregoraci al settimanale racconta di star vivendo un periodo di grande serenità in cui si sente ‘propensa ad accogliere le belle sensazioni che arriveranno’. Insomma, nessun piano: la vita va presa un po’ come viene. Al suo fianco c’è il suo amore più importante, suo figlio Nathan Falco Briatore, nato dalla storia con il famoso imprenditore.