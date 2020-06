Fare la lavatrice in modo perfetto: il segreto sta in un piccolo dettaglio; ecco come ottenere un bucato impeccabile.

Tra le mansioni casalinghe, fare la lavatrice è una delle principali. E soprattutto in ragione del particolare periodo che stiamo vivendo, lavare e igienizzare i nostri capi in maniera corretta è fondamentale. Ma qual è il modo giusto per fare la lavatrice ottenendo risultati impeccabili? Ebbene, DailyMail ha riportato i consigli di una mamma australiana che, attraverso i social, ha svelato a tutti il segreto per lavare i vostri abiti in maniere perfetta. Curiosi di scoprire i trucchi da utilizzare? Ve lo sveliamo subito!

Fare la lavatrice in modo perfetto: il segreto è utilizzare il detersivo liquido

Fare la lavatrice non è la faccenda casalinga più semplice da svolgere, c’è da ammetterlo. Soprattutto per chi da poco vive da solo e, quindi, è alle prime armi. Ma, seguendo alcuni piccoli trucchi, potrete ottenere un bucato perfetto. Dopo vari problemi con la sua lavatrice, ha chiesto aiuto ad un tecnico. È a quel punto che ha scoperto che il problema derivava dall’utilizzo di sapone in polvere piuttosto che liquido. Per il primo è da preferirsi rispetto al secondo? Secondo i consigli della donna australiana, utilizzando detergente liquido potrete evitare tanti piccoli inconvenienti causati da quello in polvere. Innanzitutto, il detersivo in polvere non sempre si scioglie alla perfezione, tendendo a creare grumi che, attaccati sul tessuto, possono lasciare macchie, soprattutto sui capi scuri. Non solo: i grumi possono annidarsi anche nei tubi della lavatrice, rischiando di intasarli. In quel caso, c’è necessariamente bisogno dell’intervento di un idraulico.

Il segreto per evitare tutti questi inconvenienti è proprio utilizzare un detersivo liquido, che, al contrario di ciò che si pensa, ha lo stesso potere igienizzante di quello in polvere. E voi, cosa ne pensate del metodo di questa mamma australiana? Seguirete i suoi consigli?