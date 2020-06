Francesco Monte, arriva un commento inaspettato proprio da lei: “Sei sempre stato bello, adesso sei irresistibile…”, le parole della donna fanno impazzire tutti i fan…

Francesco Monte è tra i volti più amati dei programmi di Maria De Filippi, il ragazzo è stato tra i corteggiatori e tronisti più seguiti di sempre. L’uomo nel corso degli anni ha fatto sognare migliaia di fan non solo col suo fisico perfetto, ma anche per le sue storie d’amore con celeb amatissime dal pubblico. Dopo la travagliata storia con Teresanna Pugliese conosciuta all’interno degli studi Elios di Uomini e Donne, è la volta di Cecilia Rodriguez. Tra Monte e la sorella di Belen Rodriguez è stato un amore davvero molto forte e intenso, che però non ha trovato il lieto fine sperato. I due si sono lasciati con la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip, dopo ha conosciuto Ignazio Moser. Dopo quest’esperienza Monte ha avuto due brevi relazioni, una con Giulia Salemi e una con Paola Di Benedetto, ultima vincitrice del Grande Fratello Vip. Con entrambe le cose non sono andate per il verso giusto e alla fine l’uomo ha ritrovato la felicità e la serenità al fianco dell’attuale compagna Isabella De Candia.

Francesco Monte, il commento inaspettato proprio da lei: “Sei irresistibile”

Francesco Monte e Isabella De Candia sono molto uniti, ma anche molto riservati e sono pochissime le foto che condividono sui loro canali social. Entrambi infatti pubblicano maggiormente contenuti inerente ai loro lavori. In particolar modo è Monte che pubblica quasi esclusivamente scatti delle campagne pubblicitarie a cui prende parte. L’uomo è diventato il volto del noto brand di moda Guess By Marciano e al suo fianco la bellissima Jennifer Lopez. Nelle ultime ore però ha pubblicato altri scatti per un’altra campagna pubblicitaria a cui presta il volto, che è quella di Tom Ford. Il ragazzo ha infatti prestato il volto alla campagna del nuovo profumo del noto brand che porta il nome di Rose Prick. Ed è proprio sotto questa fotografia che spunta un commento davvero inaspettato…

Raffaella Mennoia, braccio destro e fida amica di Maria De Filippi ha commentato il post del ragazzo con degli apprezzamenti che non sono passati certamente inosservati… La donna gli ha infatti scritto di essere diventato irresistibile! Un commento davvero molto particolare, che i fan non hanno perso tempo a ricommentare!