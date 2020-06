A pochi mesi di distanza dal loro addio alla Famiglia Reale, Harry e Meghan hanno un nuovo lavoro: il contratto ha delle cifre da record.

Sono trascorsi alcuni mesi da quando, inaspettatamente ed improvvisamente, Harry e Meghan Markle hanno detto ‘addio’ alla Famiglia Reale, eppure, stando a quanto riportato da Los Angeles Time, sembrerebbe che, soltanto adesso, la coppia abbia trovato un nuovo lavoro. A riferire ogni cosa in merito è il quotidiano londinese. Che, oltre a spiegare dettagliatamente il nuovo incarico degli ex reali, avrebbe anche svelato le cifre del nuovo contratto lavorativo. Ecco, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i due giovani ragazzi siano entrati a far parte dell’agenzia Harry Walker di New York. Ebbene si. Avete letto proprio bene: la stessa agenzia che possiede anche tantissimi altri nomi di punta. A partire, quindi, da Barack Obama e sua moglie Michelle. Fino a Hillary e Bill Clinton. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli.

Harry e Megnan, nuovo lavoro per loro: contratto da record

Stando a quanto si apprende da Los Angeles Times, quindi, sembrerebbe che Harry e Meghan Markle siano stati ingaggiati per un nuovo lavoro. A distanza di diversi messi dal loro ‘addio’ alla Famiglia Reali, la giovanissima coppia ha trovato una nuova occupazione. Non soltanto, quindi, una villa super lussuosa e, soprattutto, più che stratosferica, ma anche un nuovo impegno lavorativo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Come dicevamo precedentemente, i novelli sposi sono stati ‘assunti’ in una nota e famosa agenzia di New York denominata Harry Walker che, tramite discorsi attuati da diversi volti noti e, soprattutto, più che conosciuti, mira ad ispirare le persone. È proprio per questo motivo che tra i temi predominanti ci sono: la lotta alla discriminazione razziale, l’uguaglianza di genere, ma anche la salute mentale. Ma non è affatto finita qui. Sapete a quanto ammonta il loro guadagno?

Stando a quanto si apprende dal Los Angeles Times, sembrerebbe che il contratto di Harry e Meghan si aggiri intorno ad 1 milioni di dollari. Insomma, delle cifre davvero da record, no?