Ilary Blasi, avete mai visto sua mamma Daniela? Ecco chi è e che lavoro fa, impossibile non notare l’incredibile somiglianza con la conduttrice romana.

Ilary Blasi è senza alcun dubbio una delle conduttrici più amate della tv italiana. Bellissima, ma soprattutto sempre molto simpatica e divertente, la moglie di Francesco Totti è apprezzata dal pubblico soprattutto per la sua genuinità e spontaneità, caratteristiche che ha dimostrato di avere in tantissime occasioni, in particolare quando conduceva il Grande Fratello Vip. Alcune sue espressioni sono diventate dei veri e propri tormentoni, e la sua simpatia è stata sempre molto apprezzata, dai concorrenti come dal pubblico. Sempre molto presente e attiva anche sui social, Ilary mostra diversi momenti della sua vita quotidiana con Totti, con il quale ha un bellissimo rapporto, fatto di tenerezze e romanticismo ma anche di tanti siparietti imperdibili, che a volte vengono fuori anche dai commenti che si scambiano su Instagram. Del resto, Ilary non ha mai fatto mistero del suo forte legame con la famiglia, anche con quella di origine, che è composta dai suoi genitori e dalle sue sorelle Silvia e Melory. Ma avete mai visto sua mamma? Si chiama Daniela e somiglia in modo impressionante alla conduttrice. Proviamo a scoprire qualcosa in più su di lei!

Ilary Blasi, avete mai visto sua mamma Daniela? Somiglia in modo incredibile alla conduttrice, ecco che lavoro fa

Ilary Blasi ha sempre dimostrato di dare tanta importanza alla famiglia, che per lei viene al primo posto. Oltre a quella che ha costruito con Totti, però, la conduttrice è molto legata anche alla sua famiglia d’origine, composta dai suoi genitori e dalle due sorelle, Silvia e Melory, entrambe bellissime proprio come lei. Un’altra persona importantissima per Ilary è senza dubbio sua madre Daniela Serafini. Una donna affascinante e incredibilmente elegante, che assomiglia in modo impressionante alla conduttrice. L’avete mai vista? Proviamo a scoprire qualcosa in più su di lei! Daniela ha un profilo Instagram con poco più di 1000 followers, nel quale pubblica ogni tanto immagini della sua vita quotidiana e delle sue vacanze. Di lei sappiamo che lavora come vigilessa a Roma e che è sposata da diversi anni con il papà di Ilary, Roberto Blasi. I due appaiono molto uniti e affiatati nelle foto che circolano sul web. Una cosa che proprio è impossibile non notare guardando Daniela, è la impressionante con la conduttrice. Le due sono pressoché identiche e anche la signora Daniela, come Ilary, è una donna particolarmente bella e solare.

Il sorriso e lo sguardo di Daniela ricordano molto quello di Ilary e delle sue sorelle. In questo caso, dunque, è proprio il caso di dirlo: buon sangue non mente! Siete d’accordo anche voi?