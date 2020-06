June McCamey Vite al Limite oggi: come è diventata e come sta

June McCamey di Vite al Limite, come sta oggi la paziente del Dottor Nowzaradan

June è una delle pazienti del Dottor Nowzaradan che ha preso parte al programma Vite al Limite. La trasmissione, che tutti ormai conoscono, racconta la storia e il processo di dimagrimento di alcune persone, gravemente obese, che hanno deciso di riprendere in mano la loro vita. Generalmente il procedimento è composto da tre fasi. La prima in cui il Dottor Now dà al paziente una dieta; la seconda in cui se tutto è andato per il meglio, si procede all’intervento di bypass gastrico; la terza in cui si procede con il mantenimento. Il tutto nel giro di un anno in cui le telecamere di Vite al Limite seguono i progressi dei pazienti. I telespettatori però si chiedono spesso dove siano finiti i protagonisti del programma. Ad esempio, June McCamey di Vite al Limite, che fine ha fatto? Come sta oggi? Come è diventata?

La storia di June Vite al Limite

June è apparsa nella 4 stagione di Vite al Limite e pesava 268 chili. Un numero importante, ma quasi irrisorio se si pensa al fatto che era il protagonista più leggero di tutta la stagione. La donna, per via del suo peso era completamente dipendente dall’aiuto dei suoi figli e non riusciva a fare niente da sola. L’attaccamento spasmodico al cibo è avvenuto quando la donna ha perso un figlio. A quel punto l’alimentazione è stata l’unica forma di conforto che ha trovato e si rivolgeva al cibo ogni volta che era triste o turbata. Questa era, infatti, l’unica cosa che le dava conforto. Tuttavia June, ben presto, si rese conto che quel tipo di alimentazione l’avrebbe condotta alla morte e da qui la decisione di rivolgersi al dottor Nowzaradan e a Vite al Limite.

Come sta June Vite al Limite

Approdata all’interno del programma June iniziò a seguire in modo molto specifico la dieta e si attenne rigorosamente al programma del dottor Nowzaradan così iniziò a perdere peso rapidamente. A quel punto le si accordò anche il via libera all’intervento di bypass gastrico e il viaggio di June, lontano dal mondo dell’obesità divenne sempre più proficuo.

Come è diventata oggi?

Come sta oggi June di Vite al Limite? La donna ha perso molto peso e il suo aspetto è totalmente cambiato al punto tale che, già al termine del programma voleva essere sottoposta all’intervento di rimozione della pelle in eccesso. Tuttavia il Dottor Nowzaradan le chiese di aspettare ancora e di continuare a perdere gli ultimi chili che mancavano prima di procedere con questa operazione.

Come si comporta June di Vite al Limite

La sua vita, come ha raccontato nell’episodo di Vite al Limite e Poi, non è stata semplice e affrontare il dolore per la perdita di un figlio, sicuramente, è complicato. June però non ha mai mollato e si è anche sottoposta alla terapia, proprio per cercare di colmare il suo vuoto e superare il suo trauma una volta per tutte.