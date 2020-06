Mara Venier, sui social spunta una foto del passato: ecco com’era la conduttrice da giovane.

Lei è una delle conduttrici più amate in assoluto. E domenica andrà in onda con l’ultima attesissima puntata di Domenica In. Parliamo di lei, Mara Venier, che col suo programma ha fatto compagnia al pubblico per tutto il difficile periodo trascorso negli scorsi mesi. Non ha mai mollato, la Zia Mara. Prima il delicato momento del lockdown, poi la frattura al piede in seguito a una brutta caduta: nonostante gli ‘imprevisti’, la conduttrice ha deciso di non interrompere la messa in onda di Domenica In. Che, domenica 28 giugno, andrà in onda con l’ultima puntata. In attesa del gran finale, Mara si tiene in contatto col suo pubblico anche sui social, dove ama postare foto e video delle sue giornate. E, proprio poco fa, è spuntata una foto che non è passata inosservata. Nelle sue stories, la Venier ha condiviso uno scatto del passato, in cui è immortalata una vecchia copia di Playtime. Sulla copertina, ovviamente, una giovanissima Mara. Ecco com’era la conduttrice.

Mara Venier, spunta una foto del passato: la conduttrice da giovane sulla copertina di Playtime

Sono tanti i vip che, attraverso i social, condividono con i fan scatti risalenti al loro passato. È quello che ha fatto anche Mara Venier, qualche ora fa, nelle sue stories. La conduttrice di Domenica In ha condiviso con i followers di Instagram una vecchia copertina di Playtime, dove la protagonista è proprio lei! “Come eravamo…”, scrive Mara come didascalia allo scatto, che non poteva passare inosservato. Curiosi di vedere la foto? Eccola per voi:

Eh si, quella nella foto è proprio Mara Venier! L’avreste riconosciuta? Quel che è certo è che la conduttrice era bellissima allora ed è bellissima adesso! E voi, seguirete zia Mara nell’ultima puntata di Domenica In? Appuntamento domenica 28 giugno alle ore 14.00, non perdetevela!