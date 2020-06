Milly Carlucci, altro ‘sgarbo’ a Maria De Filippi: vorrebbe ‘rubarle’ un giudice

Milly Carlucci prepara un altro ‘sgarbo’ alla sua rivale Maria De Filippi: la conduttrice vorrebbe rubarle un giudice, ecco di chi si tratta

Anche la televisione è fatta di rivalità, spesso accese. L’eterna lotta negli ascolti tra la Rai e Mediaset, senza contare le altre reti, oppone anche programmi e conduttrici o conduttori. In alcuni casi, però, le voci si rivelano spesso infondate. Mara Venier e Barbara D’Urso, ad esempio, sono dovute intervenire in prima persona per mettere a tacere le voci su una loro rivalità. Le due donne sono colleghe e ancor prima amica, tra di loro non esiste alcun odio. Esisterebbe rivalità, invece, tra la Carlucci e la De Filippi, da anni rivali del sabato sera. Milly cerca ogni anno di scardinare la concorrenza del ‘mostro‘ televisivo quale C’è posta per te. Tra le due sono volate anche ‘frecciatine’, senza mai oltraggiare il politically correct. La sfida però si rinnova ogni anno ed entrambe cercano di indebolire l’avversario in un modo o nell’altro.

Milly Carlucci, altro ‘sgarbo’ a Maria De Filippi: vuole un suo giudice

Per la prossima edizione de Il cantante mascherato, adattamento italiano di The Masked Singer, la Carlucci starebbe preparando un altro ‘sgarbo’ alla sua rivale De Filippi. Come riporta il portale Tv Blog, infatti, i vertici di Viale Mazzini starebbero pensando a Teo Mammucari per il programma di Milly. Il conduttore ha partecipato ed ha vinto la prima edizione del talent show in onda su Rai Uno. Questa volta, però, non dovrebbe rivestire i panni del concorrente, né quelle del conduttore, ruolo che spetta alla padrona di casa, ma formerebbe la giuria insieme a Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna.

La Rai sarebbe dunque pronta a strappare Mammucari dalla concorrenza. Ricordiamo che il conduttore televisivo è anche uno dei giudici di Tu si que vales, programma di Maria De Filippi.