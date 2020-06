In quest’ultima fotografia su Instagram, Miriam Leone si immortala completamente baciata dal sole e con indosso un costume delizioso: lo scatto da urlo.

Si è letteralmente superata, Miriam Leone. Pochissime ore fa, l’ex Miss Italia ha condiviso uno scatto fotografico sul suo profilo social ufficiale davvero sbalorditivo. Certo, non è assolutamente la prima volta che, soprattutto su Instagram, abbiamo potuto ammirare ed apprezzare la sua stratosferica bellezza. Eppure, in quest’ultima fotografia, l’attrice siciliana si è, di gran lunga, superata. L’estate, lo sappiamo, è iniziata da pochissimi giorni. È proprio per questo motivo che, date anche le temperature abbastanza elevate, diverse persone hanno iniziato a recarsi al mare. Ed ad iniziare il primo sole della stagione. È il caso, quindi, della giovanissima Leone. Che, ritornata nella sua città d’origine, ha colto la palla in balzo per fare un bel bagno in mare. Lo si evince chiaramente da quest’ultimo scatto. Letteralmente baciata da sole e con indosso un costume davvero stratosferico, la bella Miriam ha lasciato tutti i suoi followers senza parole. Ma ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Miriam Leone baciata da sole: boom di likes per lo scatto in costume

Con quest’ultima foto caricata, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, Miriam Leone ha letteralmente alzato la temperatura di Instagram. Ritornata in Sicilia, la giovanissima attrice ha deciso di approfittare del primo caldo estivo e, quindi, di farsi un bel bagno al mare. È proprio qui, infatti, che l’ex Miss Italia si è immortalata. Una scatto molto semplice, c’è da ammetterlo. Ma che, tuttavia, ha catturato l’immediata attenzione dei suoi sostenitori social. Sapete perché? Non vi anticipiamo nulla, state tranquilli! Giudicate direttamente con i vostri occhi:

Con i capelli bagnati, letteralmente baciata dal sole e con un costume completamente aderente sul suo fantastico corpo, Miriam Leone ha lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori social. Anche perché, parliamoci chiaro, non si può dire affatto nulla in contrario. Così come in tutti gli altri scatti precedenti, anche in quest’ultimo, la giovanissima attrice siciliana è davvero superlativa. È proprio per questo motivo che, vi assicuriamo, ha riscosso un successo davvero incredibile. Pensate, al momento, si contano più di 136 mila likes. Insomma, un vero e proprio ‘boom’.

Il dettaglio che non è passato inosservato

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, qualche settimana fa, Miriam Leone è finita in tendenza su Twitter. Sapete perché? Per le sue sopracciglia! Ad un commento di un utente che le criticava fortemente per essere folte, ne sono giunti tantissimi altri che hanno letteralmente preso le difese dell’ex Miss Italia sottolineandone la sua bellezza.

Per ulteriori news su Miriam Leone –> clicca qui