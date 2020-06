Miss Claudia in riva al mare: boom di likes per lo scatto in costume pubblicato su Instagram dalla showgirl di Avanti un altro.

Si chiama Claudia Ruggeri, ma tutti la conoscono come Miss Claudia di Avanti un altro. La bellissima showgirl romana è uno dei volti più amati della trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. A lei il compito di introdurre i bizzarri personaggi del salottino, che rendono il programma di Canale 5 super esilarante. Ma, quando Miss Claudia fa il suo ingresso in studio, la sua bellezza incanta tutti e, molto spesso, Bonolis fatica a tenere a bada il pubblico maschile! Pubblico che segue la bella Claudia non solo in tv. La showgirl, infatti, è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram, dove condivide foto e video delle sue giornate. Dai backstage di Avanti un altro agli attimi di vita quotidiana: il profilo della Ruggeri è ricco di contenuti super interessanti. E, poco fa, Miss Claudia ha pubblicato uno scatto che non poteva passare inosservato. Una foto che la ritrae in costume, sulla spiaggia di Belvedere Marittimo. Boom di likes per la showgirl, diamo un’occhiata.

Miss Claudia in riva al mare: la showgirl di Avanti un altro incanta Instagram con lo scatto in costume

Basta poco a Claudia Ruggeri per attirare l’attenzione dei suoi followers. Sono ben 885 mila quelli che seguono la showgirl di Avanti un altro sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove Miss Claudia ama condividere foto e video. E l’ultimo scatto postato da Miss Claudia non è passato affatto inosservato. La showgirl romana si trova al mare e, nello scatto, è proprio a riva. Uno scatto in cui indossa un costume nero a due pezzi, che mette in mostra il fisico scultoreo della Ruggeri. Pioggia di complimenti per il post, che in pochissimi minuti ha ottenuto il pieno di likes e commenti. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto. Miss Claudia è davvero irresistibile nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram. Uno scatto in cui la showgirl appare sorridente e super felice, nello splendido scenario di Belvedere Marittimo. I fan hanno invaso il post con cuori e complimenti per la Ruggeri, che si conferma una della showgirl più amate del momento. E voi, cosa aspettate a seguire la protagonista di Avanti un altro sui social? Non ve ne pentirete!