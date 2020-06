Temptation Island, un’ex protagonista di una precedente edizione si è immortalata in ospedale dopo un’operazione: cosa le è successo.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà questa nuova edizione di Temptation Island, è bene sapere che alcuni dei suoi ex protagonisti hanno cavalcato l’onda del successo una volta usciti dall’isola delle tentazioni. Chi in un modo o in un altro, infatti, è diventato una vera e propria star di Instagram. È il caso, ad esempio, di questa giovanissima ragazza. Che, dopo aver partecipato al reality per le coppie nel 2016 in compagnia del suo compagno, ha riscosso un successo davvero smisurato sul suo canale social ufficiale. Con un numero di followers che equivale a circa 314 mila, l’ex protagonista di Temptation non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con loro. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, in ‘diretta’ dal letto di un ospedale, la giovane ragazza si è immortalata qualche ora dopo un’operazione per raccontare ai suoi sostenitori cosa aveva appena fatto. Ci teniamo a rassicurarvi che, ovviamente, non le è successo nulla di grave. Ma cerchiamo di capire ogni cosa molto più da vicino.

Ex protagonista di Temptation Island in ospedale: cosa è successo

Correva l’anno 2016 quando Roberta Mercurio, in compagnia di Flavio Zerrella, partecipava all’edizione di quell’anno di Temptation island. Da quel momento, data la sua semplicità, spontaneità e bellezza, la giovane campana ha riscosso un successo davvero spropositato. Oltre, infatti, ad essere diventata un’affermata ed apprezzata influencer, la Mercurio vanta di un numero di followers abbastanza smisurato. Con i quali, come dicevamo precedentemente, non perde mai occasione di poter interagire. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, direttamente da un letto dell’ospedale, Roberta si è immortalata subito dopo un’operazione. Non è successo nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, l’ex protagonista di Temptation ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per ‘pensare alla propria felicità’. Avete già immaginato a cosa ci riferiamo? Tranquilli, vi raccontiamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

In diretto collegamento dal letto di un ospedale, Roberta Mercurio ha annunciato ai suoi sostenitori di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico per aumentare il proprio Lato A. L’ex protagonista ha, infatti, svelato di averlo sempre desiderato. E che soltanto adesso ha preso la decisione di averne uno tutto nuovo. ‘L’ho sempre avuto piccolo, svuotato e asimmetrico’, ha detto l’ex fidanzata di Flavio Zerella ai suoi sostenitori. Per poi concludere con delle parole molto importanti non soltanto per lei, ma anche per tutti: ‘Nella vita bisogna pensare alla propria felicità e a ciò che ci fa stare bene e in pace con noi stesse’. Come poterle dar torto?