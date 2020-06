Top Dieci, anticipazioni della puntata di venerdì 26 giugno: scopriamo insieme gli ospiti e i giudici di questa sera dalle 21:20 circa su Rai Uno

Nelle ultime settimane stiamo assistendo al nuovo programma evento di Carlo Conti, il conduttore ha iniziato a lavorare a questo nuovo progetto che gli sta portando tantissimo successo e soddisfazioni. Il programma intitolato ‘Top Dieci’ vede ogni settimana sfidarsi tantissime celebrità del mondo dello spettacolo, della televisione e della musica. In particolar modo questi personaggi vengono divisi in due squadre e devono gareggiare gli uni contro gli altri attraverso dei quiz. Le domande che vengono sottoposte ai concorrenti sono tra le più varie. In particolar modo vengono appunto suddivise in tante top 10 che vanno dalle Hit mondiali, alle curiosità. Oppure ancora i film, gli incassi, o le abitudini che sono cambiate nel corso degli anni. Il quiz sta ricevendo un notevole successo e il conduttore non potrebbe che esserne più felice.

Top Dieci, anticipazioni venerdì 26 giugno: ospiti e giudici della serata

Nel corso delle puntate precedenti ci sono state diverse celebrità che hanno fatto divertire e incantare il pubblico, che ha premiato Carlo Conti con dei numeri di Share altissimi. Infatti gli scorsi venerdì il vincitore della serata è stato proprio Carlo Conti col suo programma. In particolare settimana scorsa abbiamo visto gareggiare una simpaticissima Elettra Lamborghini in squadra con Mara Maionchi e Gigi D’Alessio. Nella fazione opposta invece c’era una splendida Diletta Leotta con Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Questa settimana gli ospiti non sono da meno, anzi, possiamo dire che ci aspetta un’altra super puntata. Questa sera nella prima squadra infatti gareggerà Albano, accompagnato da Orietta Berti e Maddalena Corvaglia mentre nella squadra opposta ci sarà in Enrico Brignano con Claudia Gerini e Giancarlo Magalli. Tra le top 10 da scoprire questa sera c’è musica, sport, cultura e una particolare curiosità ‘Tra moglie e marito’, per scoprire quali sono i motivi delle piccole discussioni in famiglia. Grande ospite della serata è Loretta Goggi che sarà intervistata da Carlo Conti e racconterà quali sono le classifiche della sua vita

Insomma ci aspetta davvero un puntatone, vi ricordiamo che l’appuntamento è per stasera alle 21:20 circa su Rai Uno. Non perdete la puntata perché ci aspettano delle belle sorprese non solo dai super concorrenti di stasera, ma anche dall’ospite speciale! Vi ricordiamo inoltre che per chiunque volesse la replica sarà disponibile in streaming su Rai Play