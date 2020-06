Chi è l’ex moglie di Gigi D’Alessio: cosa pensa di Anna Tatangelo

Per chi non conoscesse Carmela Barbato, in questo articolo vi diciamo chi è l’ex moglie di Gigi D’Alessio e cosa pensa di Anna Tatangelo

Il noto cantante Gigi D’Alessio è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato. Il loro matrimonio durò circa vent’anni e terminò bruscamente con la separazione definitiva e ufficiale avvenuta nel giugno del 2014. Subito dopo la fine della relazione amorosa con la Barbato, il cantante napoletano si unì ad Anna Tatangelo, sua compagna fino al marzo scorso. Con la Barbato, D’Alessio ha avuto tre figli, Claudio, Ilaria e Luca. Con la Tatangelo, invece, Gigi ha avuto un altro figlio, Andrea. Per chi non conoscesse la ex moglie del cantautore, di seguito vi diciamo chi è Carmela Barbato e cosa pensa oggi su Anna Tatangelo.

Chi è Carmela Barbato, l’ex moglie di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio e Carmela Barbato si sono conosciuti da giovanissimi: “Io avevo 15 anni e lui 16” – ha spiegato la ex compagna in un’intervista a Di Più – “Avevamo gli stessi valori, credevamo nella famiglia. Poi è arrivato il successo, tutto questo benessere. Preferivo quando Gigi era un musicista sconosciuto e noi vivevamo di cose semplici, di sincerità, di complicità. Il troppo benessere ci ha distrutto”. Il loro matrimonio, celebrato nel lontano 1986, fu coronato dalla nascita di tre splendidi figli: Claudio, arrivato nello stesso anno del matrimonio, Ilaria, nata nel 1992 e Luca, venuto al mondo nel 2003. Quando nel 2005 il cantautore conobbe Anna Tatangelo, con la moglie Carmela stava già vivendo un periodo di crisi. Come raccontavano i giorni di gossip dell’epoca, l’arrivo del terzo figlio avrebbe innescato un periodo difficile nella coppia. La loro relazione terminò nel 2006, ma solo nel giugno del 2014 la separazione è divenuta ufficiale. Dopo la storia d’amore con D’Alessio, la Barbato ha avuto una storia con Aimone Angeli, ex corteggiatore di Uomini e Donne, dieci anni più giovane di lui. La storia, però, sembrerebbe finita.

È chiaro che all’inizio la donna non vedeva di buon occhio la Tatangelo. La Barbato dichiarò in un’intervista: “Non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta. Mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete“. Con il passare degli anni, però, l’ex compagna del cantautore ha metabolizzato la separazione e di recente in un’intervista ha dichiarato che la Tatangelo non è stata la reale causa della fine della loro storia d’amore. È stato, secondo la Barbato, il successo a rovinare il loro matrimonio. La Tatangelo si è solo trovata nel momento sbagliato al posto sbagliato.