Chi era Taryn Power, sorella di Romina: la storia con il famoso cantante

Per chi non conoscesse Taryn Power, in questo articolo vi raccontiamo chi era la sorella di Romina, scomparsa nelle ultime ore

Una brutta notizia ha sconvolto Romina Power: la sorella Taryn, due anni più piccola di lei, è scomparsa oggi all’età di 68 anni. La donna ha lottato a lungo con la leucemia, ma dopo un po’ ha deposto le armi. La notizia è stata annunciata proprio dall’ex moglie di Al Bano Carrisi, mentre la figlia, Romina Jr., non è riuscita a trovare le parole per commentare la scomparsa dell’amata zia. Per chi non conoscesse Taryn, di seguito vi diciamo chi era e vi raccontiamo della storia che ebbe con il famoso cantante italiano.

Chi era Taryn Power?

Taryn è la figlia dell’attore Tyrone e della seconda moglie Linda Christian. Nata a Los Angeles, il 13 settembre del 1953, Taryn era di due anni più piccola della sorella Romina. Le due vissero insieme ai genitori fino alla loro separazione, avvenuta nel 1956, quando Taryn aveva appena due anni. Dopodiché andarono a vivere con la nonna in Mexico. Le due sorelle rimasero orfane quando il padre morì per un attacco cardiaco quando Taryn aveva cinque anni e Romina sette. Successivamente si trasferirono a Roma con la madre, poi in Spagna e in Inghilterra. Fu qui che completò gli studi e a diciotto anni iniziò a recitare. La sua carriera cinematografica fu breve e discontinua: l’attrice recitò solo in otto film. Le pellicole più importanti sono sicuramente “Il conte di Montecristo” con Richard Chamberlain e “Sinbad e l’occhio della tigre” con Patrick Wayne e Jane Seymour, per cui ottenne una nomination ai Saturn Award. In Italia, invece, fu protagonista con “Bordella” di Pupi Avati.

In televisione recitò nelle serie “Nel tunnel dei misteri con Nancy Drew e gli Hardy Boys”. Abbandonò la carriera di attrice negli anni Novanta per dedicarsi alla famiglia, trasferendosi da Los Angeles in una fattoria nella riserva indiana dei Winnebago, nel Wisconsin. Qui iniziò a lavorare come insegnante di sostegno per i ragazzi disabili.

La sua vita sentimentale è stata molto movimentata. Sul set del film Il conte di Montecristo conobbe ed ebbe un flirt con l’attore Richard Chamberlain. Giunta in Italia con la sorella Romina, l’attrice ebbe un flirt con Lucio Battisti. Anche con il famoso cantautore, però, la storia durò molto poco. Nel 1975 incontrò il fotografo Norman Seeff a Los Angeles, più grande di lei di 15 anni, che sposò poco prima della nascita della sua prima figlia, Tai Dawn Seeff, per poi separarsi e divorziare nel 1982. Ha avuto altri due figli con il musicista rock Tony Fox Sales: Anthony Tyrone Sales e Valentina Fox Sales. In seguito ha sposato William Greendeer, col quale ha avuto la quarta figlia, Stella Bianca Greendeer.