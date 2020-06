Chiara Ferragni ha lanciato una nuova challenge su Instagram in cui balla: la coreografia ha fatto chiacchierare molti, ecco la reazione degli utenti.

Chiara Ferragni è una vera star sui social e non solo: l’imprenditrice digitale è una delle donne più seguite al mondo, è lei l’influencer per eccellenza e la sua fama è diventata ormai mondiale. Su Instagram ha superato i 20 milioni di follower: la sua vita è sempre online ed i fan adorano proprio questo di lei, la sua spontaneità. Spesso si diverte con la sua dolce metà, Fedez, e suo figlio: insieme, la famiglia regala degli sketch davvero divertenti. Si è immersa in una nuova avventura qualche giorno fa: ha fatto il suo debutto nella musica al fianco di Baby K. E’ proprio sulle note di “Non mi basta più” che ha regalato una coreografia pazzesca: peccato che non tutti l’hanno apprezzata. Alcuni utenti Instagram l’hanno criticata tra i commenti: la risposta della Ferragni è stata da applausi. Ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni balla sulle note di ‘Non mi basta più’: la reazione dei fan è sorprendente

“Challenge accettata”: Chiara Ferragni ha deciso di regalare una coreografia sulle note di Non mi basta più, la nuova hit dell’estate di Baby K con la collaborazione dell’imprenditrice digitale più famosa d’Italia e nel mondo. “Abbiamo creato una coreografia per la nostra hit estiva e la campagna balsami oro Pantene, non vedo l’ora di vedere i vostri video” scrive l’influencer che ha pubblicato il ballo su Instagram. In moltissimi hanno commentato, il primo utente scrive: “Dai Chiara a piccoli passi diventerai la tik toker più brava di tutte”. La risposta della Ferragni è stata da applausi: “Io ci credo” ha replicato. Non è tutto: purtroppo in molti hanno criticato il modo in cui balla sostenendo che non sia capace. “Ballare non è proprio cosa tua”, “Sei scordinata” sono alcuni dei commenti che si leggono: ma, conoscendo la Ferragni, non darà retta agli haters. Anche Veronica Ferraro, sua cara amica, ha lasciato un pensiero: “Io sono ancora sconvolta da questa performance amore sei stata bravissima“. Ecco il video: