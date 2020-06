Costumi da bagno: ecco come lavarli a mano e in lavatrice senza rovinarli

Costumi da bagno: ecco come lavarli quotidianamente, a mano o in lavatrice, senza però rovinarli e preservandone il tessuto e i colori, tutti i passaggi da seguire.

Il costume da bagno è un indumento molto utilizzato nel periodo estivo. Talvolta può essere indossato anche tutti i giorni e di conseguenza lavato quotidianamente, a mano o in lavatrice. Andare al mare o in piscina per un’intera giornata comporta, infatti, un lavaggio di tutti i capi indossati durante il giorno, in particolare i costumi, che hanno un contatto diretto con le parti più intime del corpo e devono essere ben sciacquati per eliminare ogni eventuale residuo di salsedine, sabbia, o cloro. Ma come si fa ad assicurare la massima pulizia quotidiana dei costumi da bagno senza correre il rischio di rovinarli? Il lavaggio continuo, sia a mano che in lavatrice, può comportare, infatti, una perdita di colore o un problema ai tessuti. Ecco, allora, alcuni consigli pratici per un lavaggio approfondito dei costumi che permetta però di preservarli e mantenerli nel modo migliore possibile, senza rovinarli.

Costumi da bagno: ecco come lavarli quotidianamente, a mano o in lavatrice, senza rovinarne i tessuti e i colori

La prima cosa da fare quando si torna a casa da una giornata al mare o in piscina, è sciacquare in maniera approfondita il costume da bagno sotto un getto di acqua fredda, tenendolo ben aperto tra le mani, proprio per permettere di eliminare i residui di sabbia, cloro o salsedine. Dopo questo primo passaggio, è utile tenere il costume in ammollo in acqua tiepida per circa mezz’ora, magari anche con una goccia di aceto o con un cucchiaino di bicarbonato, nel caso ci siano macchie da togliere. L’aceto, infatti, smacchia e soprattutto mantiene vivi i colori, mentre il bicarbonato è ottimo per i bianchi, perché dà luce e ha un potere anch’esso smacchiante. Dopo l’ammollo, è possibile poi lavare il costume, seguendo sempre le istruzioni di lavaggio scritte sull’etichetta. Il lavaggio a mano è sicuramente quello più consigliato, ma ogni tanto è utile anche utilizzare la lavatrice, sempre però con programmi delicati, acqua fredda e senza centrifuga, per evitare di rovinare gli elastici e le eventuali imbottiture.

Per il lavaggio a mano, importante usare detergenti delicati, o anche solo aceto o bicarbonato e tenere in ammollo il costume in acqua tiepida per un’oretta. Poi basterà fare un risciacquo approfondito sotto l’acqua corrente per eliminare tracce di detersivo, prima di stenderlo ad asciugare, magari evitando il contato diretto con il sole, che potrebbe scolorire i costumi colorati e ingiallire i bianchi. Per il lavaggio in lavatrice, invece, può essere utile inserire i costumi in una federa, per evitare di rovinare gli elastici o di far cadere qualche applicazione, come gancetti o paillettes.

Dopo aver aspettato il tempo necessario per un’asciugatura completa, è importante anche riporre i costumi nel modo giusto, piegando per bene gli slip e anche i pezzi superiori, per evitare che si allarghino o che le coppe si rovinino. Per farlo al meglio, è consigliabile eventualmente anche riporli in dei sacchetti di tessuto, così da preservarli ancora meglio prima dell’utilizzo successivo.