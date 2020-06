Donatella, Silvia Provvedi rompe il silenzio sul suo compagno

Silvia Provvedi delle Donatella ha rotto il silenzio sul suo compagno e sulla triste vicenda che lo riguarda. Queste le sue parole

Silvia Provvedi ha voluto lasciare un messaggio al suo vastissimo pubblico circa il suo compagno, Giorgio, che è attualmente indagato. Negli ultimi giorni, come sappiamo, si sono susseguite a ritmi frenetici notizie su di lui. Adesso, la giovane e bella Donatella – che tra l’altro è appena diventata mamma – ha voluto ribadire il suo amore e la sua vicinanza ad un compagno che, in questo momento, starà vivendo molto probabilmente un momento difficile.

Donatella, Silvia Provvedi parla per la prima volta del suo compagno Giorgio

Fino ad ora c’era stato solo silenzio. Silvia ha voluto dedicarsi alla piccola appena nata. E’ in un momento molto delicato della sua vita. Un momento stupendo, in cui però deve fare i conti con la brutta situazione in cui si trova il suo attuale compagno. Non poteva stare zitta, Silvia, non poteva far finta di niente mentre tutta l’Italia parlava di lei. Così, ha scritto un messaggio e l’ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà .

Vi ringrazio di cuore davvero tutti.

Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini , perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora.

Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza.

Grazie ancora a tutti vi abbraccio, Silvia❤️”. Ecco, questo il messaggio con cui Silvia ha voluto ribadire la certezza dei sentimenti che prova nei confronti del suo compagno che, nonostante tutto, potrà ancora beneficiare della sua vicinanza. Ha messo le cose in chiaro, la Donatella mora, dicendo anche grazie a tutti quelli che le hanno scritto messaggi d’affetto negli ultimi giorni.

Cos’è successo negli ultimi giorni

Silvia Provvedi ha partorito. Ha portato finalmente a termine una gravidanza che ci ha raccontato in ogni dettaglio soprattutto nell’ultimo periodo. Poi, la notizia riguardante il suo compagno che sicuramente non l’avrà lasciata indifferente. Sul suo profilo Instagram c’è stato subito un cambiamento: Le Donatella hanno infatti disattivato i commenti per evitare si scrivessero cose fuori luogo dando adito a polemiche inutili in un momento come questo. Non sono mancati, tuttavia, aggiornamenti nelle storie Instagram ed anche tra i post. Tra questi, c’è anche una tenerissima foto di Giulia Provvedi che tiene in braccio la bambina con una didascalia molto eloquente: “Hai rubato il cuore della zia”.