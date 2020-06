In alcune delle sue recenti Instagram Stories, Elettra Lamborghini ha raccontato del brutto risveglio ricevuto questa mattina: cos’è successo.

Continua ad aggiornare costantemente e quotidianamente i suoi sostenitori, Elettra Lamborghini. Con un profilo social ufficiale che vanta di un numero di followers davvero strepitoso, la giovane cantante non può fare a meno di renderli partecipi di tutto ciò che fa. E, soprattutto, di ciò che le succede. Non soltanto, quindi, è solita condividere scatti fotografici davvero fantastici oppure annunci che riguardano il suo lavoro, ma anche interagire con i suoi sostenitori e raccontare loro di tutto quanto le accade. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, appena alzata dal letto, Elettra non ha potuto fare a meno di aggiornare i suoi fan del ‘brutto’ risveglio di cui è stata protagonista. Cosa le è successo esattamente? Nulla di grave, fortunatamente. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Elettra Lamborghini, ‘brutto’ risveglio: il racconto su Instagram

Come raccontato in alcune sue recentissime Instagram Stories, quella di ieri sera non è stata affatto una serata ‘normale’ per Elettra Lamborghini. La cantante è stata invitata ad una festa. E, data l’ora tarda del ritorno a casa, era più che necessario che questa mattina l’ex giudice di The Voice volesse riposare e dormire in santa pace. Ecco. Purtroppo, non le è stato affatto possibile. Perché proprio sul più bello, la futura sposa di Afrojack è stata la protagonista di un vero e proprio brutto risveglio. A raccontare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, come al suo solito, nel dare il buongiorno ai suoi sostenitori, non ha potuto fare a meno di raccontare questo spiacevole inconveniente.

Ancora con la faccia assonnata, Elettra Lamborghini ha raccontato ai suoi sostenitori di essere svegliata dalla puzza di fumo che, prepotentemente, è entrato all’interno della sua stanza. ‘Non è puzza di fumo, ma di incendio’, ha tenuto a specificare la voce di ‘Pem Pem’ ed altri numerosi successi musicali. Non sappiamo cosa sia successo esattamente. Fatto sta che, successivamente, l’allarme sembrerebbe essere rientrato.