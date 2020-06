Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan sono già in crisi? Girano molti rumors sulla coppia, la rottura è stata anche confermata da Amedeo Venza! L’ex tronista ha deciso di rompere il silenzio: ecco le sue parole su Instagram.

Sono trascorse poche settimane dal finale di stagione di Uomini e Donne che ha visto le scelte dei tre tronisti: Giovanna e Sammy, Carlo e Cecilia e Sara e Sonny sono le nuove coppie uscite dal programma. Mentre tra le ultime due nominate tutto prosegue a gonfie vele, qualcosa tra Giovanna e Sammy non va. Sono diversi giorni che non si mostrano insieme sui social: nonostante la lontananza (lei vive a Roma, lui a Milano), sembravano comunque molto affiatati. Negli ultimi giorni qualcosa è cambiato ed i fan della coppia sono troppo curiosi: cosa è successo tra i due romani, protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne? Finalmente Giovanna ha rotto il silenzio su Instagram: ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan: è già crisi? L’ex tronista rompe il silenzio

In tanti si stanno chiedendo negli ultimi giorni cosa succede tra Giovanna Abate e Sammy Hassan: sembrava una delle coppie più affiatate del programma, ed invece? Sarà stata la differenza di carattere ad aver alzato un muro? Qualcosa non torna ed i fan chiedono spiegazioni. Amedeo Venza scrive attraverso le Instagram story che i due sono in crisi: “Purtroppo con grande rammarico ho saputo che Giovanna e Sammy sono in profonda crisi. Una pausa di riflessione dovuta ad una forte incompatibilità caratteriale. E’ successo tutto subito dopo la scelta quando hanno avuto modo di conoscersi per davvero. Pare a questo punto che la storia si possa definire ufficialmente finita“.

Ma non è tutto! Giovanna è stata bersagliata dai fan della coppia e del programma, curiosi di sapere cosa sta succedendo. Ha deciso così di scrivere qualche parola per mettere a tacere tutte le voci che girano sul suo conto. “Non voglio mancare di rispetto a nessuno, vorrei solo portarlo in primis a me stessa. Vi leggo, non sto facendo finta di niente. I need time!” sono le parole dell’ex tronista scritte in un Instagram story.