In quest’ultima foto su Instagram, Laura Torrisi si lascia immortalare immersa completamente tra la natura ed in costume: la somiglianza ‘particolare’.

È una delle attrici più amate ed apprezzate, Laura Torrisi. Entrata nel mondo dello spettacolo diversi anni fa, in seguito alla sua esperienza nella casa del Grande Fratello, l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni ha riscosso, sin dal primo momento, un successo davvero spropositato. Ancora prima di conoscere le sue doti da attrice, la toscana si è fatta apprezzare, ovviamente, per la sua bellezza, spontaneità e semplicità. Di cui, tra l’altro, ci da ampia testimonianza, spesso e volentieri, sul suo canale social ufficiale. Sempre molto attiva e, soprattutto, con un numero di sostenitori davvero elevato, la bellissima Torrisi non perde mai occasione di poter lasciarli senza parole condividendo degli scatti fotografici davvero stratosferici. L’ultimo, pensate, risale a qualche ora fa. Quando, completamente immersa nella natura e con indosso un costume a dir poco fantastico, Laura ha incantato tutti con la sua bellezza. Tanto che per un suo utente Instagram è stato completamente inevitabile notare quella ‘particolare’ somiglianza. Ecco di che cosa parliamo.

Laura Torrisi in costume tra la natura: quel commento non passa inosservato

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, Laura Torrisi non perde mai occasione di poter condividere degli scatti fotografici davvero stratosferici che, com’è giusto che sia, rappresentano ed evidenziano alla grande la sua smisurata bellezza. Anche l’ultimo, condiviso pochissime ore fa, fa lo stesso effetto. Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Ve l’avevamo detto che era davvero strepitosa, no? Anche perché, parliamoci chiaro, non si può affatto dire nulla in contrario. Con indosso un costume fantastico e completamente immersa tra la natura, Laura Torrisi ha completamente ipnotizzato i suoi sostenitori per la sua smisurata bellezza. Non è un caso, infatti, se, in un batter baleno, lo scatto in questione è stato letteralmente bombardato di likes e di commenti di apprezzamento. Ma non solo. Tra i diversi commenti spuntati a corredo della foto, ne è spuntato uno davvero ‘particolare’:

‘Paragonabile ad una Brigitte Bardot mora’, recita il commento in questione che, tra l’altro, vi abbiamo riproposto in alto. Ebbene si. È proprio questo l’effetto che l’ultima foto ha suscitato in questa utente Instagram. Che, in seguito, ha tenuto a sottolineare: ‘Detto da una donna, vale molto’. Immediata è stata la reazione della Torrisi. Che, com’è giusto che sia, più che felice per questo splendido paragone ha immediatamente risposto con ben tre cuoricini. Anche voi avete avuto la stessa impressione? Anche perché, parliamoci chiaro, così come in tutti gli altri, anche in questo scatto, Laura è davvero bellissima.