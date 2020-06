Lorella Cuccarini, avete mai visto i suoi quattro figli? Gli scatti su Instagram

Lorella Cuccarini è una delle conduttrici televisive più amate, ma avete mai visto i suoi quattro figli? Spuntano alcuni scatti su Instagram.

Lorella Cuccarini, lo sappiamo, è una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate che ci sia in tutto il nostro spettacolo. Protagonista di numerosi programmi di successi, ma anche attrice, cantante e ballerina, la bellissima Cuccarini decanta di un seguito davvero clamoroso grazie anche alla sua bravura, poliedricità e, soprattutto, professionalità. È proprio per questo motivo che, soprattutto, sul suo canale social ufficiale, decanta di un numero di followers davvero stratosferico. Super attiva, Lorella non perde mai occasione di poter condividere con loro tutto ciò che la riguarda. A partire, quindi, incantevoli scatti fotografici che riguardano la sua vita lavorativa, ma anche la sua vita privata ed, in particolare, la sua vita familiare. Ecco. A proposito di questo, avete mai visto i suoi quattro figli? Sappiamo che la Cuccarini è felicemente sposata e che è madre di quattro splendidi ragazzi. Chi sono? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Lorella Cuccarini, chi sono i suoi quattro figli: gli scatti Instagram

In onda fino a qualche giorno fa, in compagnia di Alberto Matano, con La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini decanta di un successo davvero superlativo. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, dal punto di vista televisivo e lavorativo, ma anche dal punto di vista social. Sempre molto attiva su Instagram, la famosissima ed apprezzatissima conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter degli scatti inediti che riguardano la sua vita privata e familiare. La sua photogallery, infatti, è piena di foto che la ritraggono sul posto di lavoro o in compagnia della sua splendida famiglia. Ecco. Proprio a tal proposito, sappiamo che la Cuccarini è felicemente sposata con Silvio Testi, all’anagrafe Silvio Capitta, dal 2001. E che la bellissima coppia ha quattro splendidi fanciulli. Ecco, li avete mai visti? Tranquilli, ci pensiamo noi! Sul profilo social ufficiale di Lorella, infatti, siamo riusciti alcuni scatti inediti. Diamoci uno sguardo insieme.

Ecco. In queste due splendide foto, Lorella Cuccarini si immortala in compagnia di suo marito e dei loro quattro splendidi figli. Ecco, ma cosa sappiamo di loro?