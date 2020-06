Mara Venier, la clamorosa decisione su Domenica In: “Per il prossimo anno voglio lui” , le parole della conduttrice non passano inosservate.

Manca pochissimo all’ultima puntata di Domenica In. Domani, 28 giugno 2020, terminerà questa ‘particolare’ edizione dello show condotto da Mara Venier. Un’edizione segnata dallo scoppio della pandemia di Coronavirus, che ha costretto gli autori e la conduttrice a dare vita a un nuovo format: niente ospiti in studio ma solo collegamenti. Una scelta che si è rivelata vincente: Mara è stata una vera e propria compagnia per milioni di italiani, in un periodo estremamente difficile. E proprio poco prima della chiusura di questa edizione di Domenica In, la conduttrice ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, in cui ha parlato della prossima edizione della trasmissione e del suo futuro, in generale. Parole che non sono passate inosservate, quelle della Zia Mara. Scopriamo di più.

Mara Venier, la clamorosa decisione su Domenica In: “Per il prossimo anno voglio Stefano De Martino”

Domenica In sta per andare in vacanza. La trasmissione della domenica di Rai Uno è stata eccezionalmente prolungata quest’anno, ma quella di domani 17 giugno sarà l’ultima puntata. Mara Venier tornerà al timone del programma anche l’anno prossimo? La risposta è sì! È la stessa conduttrice veneta a svelarlo, in un’intervista a Il Messaggero. Mara, però, no sembra voler restare in tv ancora a lungo: “Venier dirigente? No, non m vedi in ruoli di potere, sono poltrone troppo pesanti. Credo che finirò con Domenica In e poi arrivederci“. È quanto ha dichiarato la conduttrice, che non sembra quindi intenzionata a proseguire la carriera in tv dopo Domenica In, di cui però sta già preparando la prossima edizione. Un’edizione in cui Mara vorrebbe ritornare alle origini e “rifare il gruppone come nelle prime edizioni”. La conduttrice rivela che già nelle prossime settimane si riuniranno a casa sua per parlare della prossima edizione, nella quale Mara vorrebbe avere delle ‘spalle’ nella conduzione: “Mi piacerebbe avere dei compagni di viaggio, non un cast fisso ma amici con cui condividere qualche domenica“. E la Venier sembra avere giù un nome in mente: “Stefano De Martino, una vera rivelazione. Lui lo voglio!”

L’ex ballerino di Amici è stato più volte ospite di Mara Venier nelle ultime puntate di Domenica In. Diventerà un volto fisso della prossima edizione della trasmissione? Non ci resta che attendere ulteriori news! Nel frattempo, appuntamento a domani, ore 14.00, per l’ultima imperdibile puntata di Domenica In! Chi la seguirà?