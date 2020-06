Miss Claudia, la ricordate a Ciao Darwin? La sua sfilata ha incantato tutti; ecco le immagini della showgirl.

Il suo vero nome è Claudia Ruggeri, ma per tutti è la meravigliosa Miss Claudia di Avanti un altro. La showgirl romana è uno dei volti più amati della trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Miss Claudia fa parte dell’esilarante salottino del programma, popolato da personaggi super divertenti. E, ogni volta che fa ingresso in studio, la Ruggeri lascia senza parole il pubblico con la sua bellezza. Una bellezza che possiamo ammirare anche sui social, dove la showgirl ama condividere foto e video delle sue giornate. E proprio sul suo profilo Instagram, Miss Claudia ha condiviso anche alcuni scatti della sua indimenticabile sfiilata a Ciao Darwin 8. Ricordate la puntata in cui è stata protagonista? A sfidarsi erano Umani vs Mutanti! Diamo un’occhiata agli scatti condivisi su Instagram.

Miss Claudia, la ricordate a Ciao Darwin 8? Le immagini della sfilata della showgirl

Miss Claudia è una delle showgirl più amate del momento. La bella romana è una presenza fissa di Avanti un altro, lo show pre serale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il programma l’ha resa famosa, ma non è l’unico in cui l’abbiamo vista. Ricordate la puntata di Ciao Darwin 8 in cui Miss Claudia era uno dei capitani? Proprio così, nella sfida che ha visto scontrarsi Umani e Mutanti, la showgirl era alla guida dei primi! Una puntata super esilarante, come tutte, in cui Miss Claudia ha potuto sfoggiare tutta la sua bellezza. Soprattutto nel momento tanto atteso del defilé. La showgirl ha sfilato nella categoria ‘intimo’, date un’occhiata agli scatti pubblicati sul suo Instagram:

Eh si, Miss Claudia è davvero incantevole:

Questi sono solo alcuni degli scatti pubblicati dalla showgirl sul suo profilo Instagram. E voi, cosa aspettate a seguirla? Non ve ne pentirete!