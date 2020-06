In quest’ultima foto, Paola Di Benedetto si è lasciata immortalare in costume: anche per lei ha finalmente inizio l’estate, pioggia di complimenti per lei.

Entrata nel mondo dello spettacolo davvero giovanissima, Paola Di Benedetto si è fatta facilmente apprezzare dal popolo italiano. Non soltanto dal punto di vista televisivo, ovviamente, ma anche in termini social. Già dopo la sua prima partecipazione a Ciao Darwin nelle vesti di Madre Natura, la giovane ha riscosso un successo davvero smisurato. Aumentato ancora di più, lo sappiamo, dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Ma non è affatto finita qui. Perché, parliamoci chiaro, dalla sua parte, la fidanzata di Federico Rossi decanta di un fascino e di una bellezza più unica che rara. E ce lo testimoniano ampiamente le sue numerose fotografie condivise sul suo canale social ufficiale. L’ultima, ad esempio, è stata condivisa pochissime ore fa. In quest’ultimo scatto, l’ex vincitrice del GF Vip si è lasciata immortalare con indosso un costume davvero delizioso. Sottolineando, ancora una volta, la sua enorme eleganza. Inevitabile, quindi, per i suoi sostenitori non rivolgerle una vera e propria pioggia di complimenti. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Paola Di Benedetto in costume: Instagram in delirio e pioggia di complimenti

Siete pronti ad ammirarla in tutta la sua bellezza nella puntata di questa sera di Ciao Darwin? Perché? Beh, la risposta è davvero semplice! Proprio questa sera, sabato 27 Giugno, andrà in onda la replica del famoso programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti in cui Paola Di Benedetto sarà la Madre Natura. Tuttavia, ancora prima di vederla ed apprezzarla in tutto il suo fascino ed eleganza, pochissime ore fa, l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha condiviso uno scatto in costume che, vi anticipiamo, vale la pena commentare. Sappiamo che, sul suo canale social ufficiale, la fidanzata di Federico Rossi è sempre molto attiva. E non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, più che entusiasta per l’inizio della bella stagione anche per lei, ha voluto lasciarsi immortalare dal suo tenerissimo compagno in tutta la sua bellezza.

Ecco. È proprio questa la foto che, pochissime ore fa, Paola Di Benedetto ha condiviso sul suo canale social ufficiale. E che, in un batter baleno, ha conquistato tutti i suoi sostenitori. Non soltanto, quindi, un vero e proprio ‘boom’ di likes per l’ex fidanzata di Francesco Monte, ma anche una pioggia di complimenti. Ce ne sono diversi, ve lo assicuriamo. Eppure, tutti mirano a sottolineare un’unica cosa: la sua infinita bellezza!

