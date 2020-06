Giovanni Conversano accusa duramente Serena Enardu: l’ex fidanzato della sarda si sfoga tra le pagine del settimanale Di Più, ecco le sue parole.

Non c’è pace per Pago e Serena Enardu: la coppia, dopo la rottura definitiva di alcune settimane fa, continua ad essere sulla bocca di tutti. Si lasciarono nel finale di Temptation Island VIP e ritornò il sereno nella casa del Grande Fratello VIP: durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, qualcosa si è rotto definitivamente e tra i due sembra esser davvero finita. Ne ha parlato Giovanni Conversano, l’ex fidanzato di Serena Enardu: l’uomo ha speso parole al veleno contro la sarda tra le pagine del settimanale Di Più. Ecco le parole.

Serena Enardu, l’ex Giovanni Conversano lancia l’accusa: “Hai illuso un uomo”

Parole al veleno contro Serena Enardu sono arrivate da parte del suo ex, Giovanni Conversano. L’imprenditore con un passato da calciatore ha punzecchiato con parole dure la sarda tra le pagine del settimanale Di Più: nello sfogo reso pubblico dal giornale, Giovanni fa un tuffo nel passato ricordando la storia d’amore avuta con lei. La loro love story fece innamorare tutti e diventò una delle più belle della storia di Uomini e Donne. Oggi Giovanni è fidanzato con la modella Giada Pezzaioli con la quale ha un figlio, ma inaspettatamente è tornato a parlare della sua ex, Serena Enardu.

“Tu, per l’ennesima volta, come è successo con me, hai illuso un uomo e hai segnato la sua vita. Proprio nello stesso modo in cui, all’epoca della nostra relazione e senza che ci fosse un vero motivo, decidesti di distruggermi. Segnandomi per sempre. Lasciandomi nella polvere delle calunnie che raccontasti sul mio conto, anche se non ti avevo fatto nulla” sono le parole di Conversano contro Serena dette al settimanale Di Più, riportate da Novella2000.