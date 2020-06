Spoiler riguardo Suburra 3: Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara hanno pubblicato sui loro account Instagram uno scatto! Ecco di che si tratta.

A causa del Coronavirus le riprese di Suburra 3 furono bloccate in pieno corso: diversi giorni fa è arrivata la notizia che i protagonisti della famosa serie televisiva targata Netflix erano tornati sul set. Tutto vero: è arrivata la conferma anche dall’attore Alessandro Borghi, ‘Aureliano’ nella serie’, con un post su Instagram. Stessa fotografia per Giacomo Ferrara alias ‘Spadino’. Mica sarà un caso? Entrambi hanno postato un loro selfie con un look totalmente inedito: i due protagonisti indiscussi della serie ispirata all’omonimo film hanno lanciato uno spoiler. Di che si tratta? Ve lo mostriamo subito!

Suburra 3, Alessandro Borghi: ‘Spoiler’, lo scatto su Instagram fa impazzire i fan della serie

I fan attendono con molta ansia l’arrivo su Netflix di ‘Suburra 3’: la terza stagione della famosa serie televisiva, si legge sul web, dovrebbe essere disponibile nell’autunno 2020. Causa lockdown furono interrotte le riprese ma da circa una settimana i protagonisti sarebbero tornati sul set: lo confermano due post, uguali, pubblicati da Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara. Si tratta di uno ‘spoiler’ di look dei due protagonisti, Aureliano e Spadino? Non sembrano esserci dubbi! Siete curiosi di vedere com’è la loro acconciatura per la prossima stagione di Suburra? Ecco gli scatti pubblicati.

Stessa fotografia con stessa scritta ‘Spoiler’ è presente sul profilo di Giacomo Ferrara: capelli molto corti per entrambi. Notate le differenze? Spadino aveva la cresta, ora non c’è più! Aureliano invece lo avevamo lasciato con un taglio corto castano: nella prossima stagione lo rivedremo con una piccola cresta bionda ed un pizzetto scuro! “Non sei più quello di Suburra 1” scrive qualcuno, “Spoiler bello grosso direi” commenta un altro utente. Un fan della serie scrive sotto il post di Borghi: “Aurelià ma che ca**o hai fatto ai capelli?“. Insomma, i fan sono davvero rimasti senza parole! Cosa succederà nei prossimi episodi? Lo scopriremo presto!