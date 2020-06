Top Dieci, la battuta di Magalli su Al Bano: c’entrano Romina e Loredana

Top Dieci, la battuta di Magalli su Al Bano fa calare il gelo nello studio: c’entrano le mogli Romina Power e Loredana Lecciso

Come vi abbiamo già raccontato il nuovo programma evento condotto da Carlo Conti, in onda tutti i venerdì sera su Rai 1, sta avendo un enorme successo. Il programma intitolato top 10, vede scontrarsi ogni settimana due squadre di cui fanno parte esponenti del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica. Le due squadre si affrontano in diversi quiz sulle materie più disparate, in cui l’obiettivo è proprio quello di scoprire le diverse Top Ten. Senza ombra di dubbio il programma di Carlo Conti è quello più visto il venerdì sera e nella puntata di ieri ci sono stati degli ospiti davvero d’eccezione. Infatti le due squadre erano formate da Albano accompagnato da Orietta Berti e Maddalena Corvaglia e poi Enrico Brignano con Claudia Gerini e Giancarlo Magalli. La serata è partita immediatamente col botto con gli scoppiettanti partecipanti che hanno animato la serata degli italiani.

Come vi abbiamo anticipato ieri nel pezzo dedicato proprio alle anticipazioni, il programma vede sfidarsi tantissime celebrità del mondo dello spettacolo, della televisione e della musica. Queste super celeb, divise in due squadre devono gareggiare gli uni contro gli altri attraverso dei quiz molto vari tra loro. In particolar modo ieri sera le top ten che dovevano essere svelate dai partecipanti andavano dalla musica, allo sport e dalla cultura, alle curiosità. Una in particolare ha fatto decisamente attizzare le orecchie al pubblico… Stiamo parlando della categoria ‘Tra moglie e marito’, questa particolare top ten aveva lo scopo di scoprire quali fossero i motivi delle piccole discussioni in famiglia. Ed è stata proprio questa a creare un’atmosfera decisamente gelida in studio, poiché Giancarlo Magalli ha esordito con una battuta davvero da brividi. Carlo Conti in apertura ha specificato che la top ten indicava i litigi tra le coppie e in particolare: “Non quelli grossi che portano alla separazione ma i litigi quotidiani le piccole in comprensione di tutti i giorni.”

A quel punto Magalli non si è lasciato scappare neanche un attimo per replicare: “Ah, ecco, perché sennò Albano non avrebbe potuto partecipare, troppo avvantaggiato”. L’uomo si riferisce ovviamente ai trascorsi matrimoni del cantante Salentino con Romina Power e Loredana Lecciso. C’è da dire che la situazione tra i tre è molto delicata e la battuta del conduttore ha fatto calare il gelo in studio.