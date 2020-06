Un Posto al Sole, la soap anticipa il ritorno: quando riprende

Un Posto al Sole anticipa il ritorno della messa in onda: ecco quando riprende la soap opera su Rai Tre con una grandissima novità

Un posto al sole è la soap opera più longeva della televisione italiana. La serie televisiva, girata quasi interamente a Napoli, da anni intrattiene i telespettatori di Rai Tre. La prima puntata è andata in onda addirittura nel 1996, ben ventiquattro anni fa, e da allora ogni sera fa registrare un buonissimo numero di ascolti. La soap opera ha subito uno stop negli ultimi mesi dovuto alla diffusione del Covid-19 nel nostro paese, che ha sconvolto anche la programmazione televisiva. La produzione ha sospeso le registrazioni delle puntate, ma è andata lo stesso in onda su Rai Tre con le repliche. Adesso, però, la soap opera è pronta per tornare in onda con le nuove puntate. Nei giorni scorsi è arrivato un importante annuncio sul ritorno della serie televisiva. Di seguito vi diciamo di cosa stiamo parlando.

Un Posto al Sole, nuove puntate: quando riprende la soap opera

L’attesa sta per finire. I fan della soap opera napoletana presto potranno gioire. La serie televisiva, così come molti programmi, ha subito uno stop durante il lockdown causato dalla diffusione del Coronavirus. La produzione, però, non ha lasciato a bocca asciutta i suoi telespettatori, mandando in onda le repliche della soap opera. Adesso, però, è tempo di tornare in onda le puntate inedite. Durante una diretta Instagram tra Lorenzo Sarcinelli, l’attore che interpreta Patrizio Giordano nella serie tv, e Federica Castaldi, social media manager della soap opera, quest’ultima ha fatto un importante annuncio sulla messa in onda delle nuove puntate. La Castaldi, infatti, ha dichiarato: “Per metà luglio ce la faremo“. Una bella notizia per tutti i fan della serie televisiva, ma non è affatto l’unica. La social media manager, infatti, ha annunciato un’altra bella notizia: la soap opera infatti, in seguito allo stop dovuto al Covid-19, tornerà in onda a metà luglio e non si fermerà a ferragosto. Una lunga full immersion di nuove puntate, un regalo per tutti i telespettatori che in questi mesi sono rimasti fedeli alla soap opera di Rai Tre.

Quali saranno gli sviluppi e soprattutto le trame delle nuove puntate? È chiaro che, in seguito alla diffusione del Coronavirus, che ha stravolto totalmente la nostra vita, saranno adottate alcune misure sul set. Probabilmente non vedremo scene passionali, non ci saranno i lunghi abbracci ai quali siamo ormai abituati e tante altre piccole modifiche per rispettare le norme dettate dal governo.