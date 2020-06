Andrea Dovizioso, brutto infortunio in motocross: le sue condizioni

Brutto infortunio per Andrea Dovizioso durante una gara di motocross in Emilia Romagna: ecco le condizioni del pilota della Ducati

Andrea Dovizioso è un pilota motociclistico, campione del mondo della classe 125 nel 2004, e attualmente pilota della scuderia Ducati insieme a Danilo Petrucci. Dovi, com’è soprannominato nell’ambiente, ha riportato quest’oggi un brutto infortunio durante una gara del Campionato regionale Emilia Romagna di motocross. Il pilota era impegnato sulla pista di Monte Coralli, vicino a Faenza, quando è caduto, riportando un forte trauma alla spalla sinistra dopo aver colpito violentemente il suolo. Dovizioso è stato subito trasportato all’ospedale di Forlì per gli accertamenti medici del caso e per la lastra che ha fatto chiarezza sull’entità dell’infortunio.

Andrea Dovizioso, brutto infortunio in motocross: le condizioni

Dovizioso, pilota della scuderia Ducati, ha riportato un grave infortunio durante una gara del Campionato regionale Emilia Romagna di motocross. Il pilota, impegnato sulla pista di Monte Coralli, è caduto ed ha riportato un forte trauma dovuto all’urto violento sull’asfalto. Trasportato in ospedale, la lastra eseguita sulla spalla del pilota ha evidenziato la frattura della clavicola sinistra. Un brutto infortunio che mette a rischio il suo impegno con la Ducati. Dovizioso sarà operato nelle prossime ore a Modena. Il pilota vuole essere assolutamente disponibile per la gara di Jerez, prevista il prossimo 19 luglio.

Il pilota è legato alla Ducati dal 2013. Con la scuderia italiana ha ottenuto un ottavo posto con 140 punti nella prima stagione, un settimo posto nella seconda, un quinto posto nella terza, un secondo posto nel 2017, quando per la prima volta lotta seriamente per il titolo, secondo posto ripetuto anche nel 2018 e nel 2019. Il suo contratto è in scadenza e nei giorni scorsi si è parlato molto del suo rinnovo. Il pilota, ai microfoni di Sky, ha dichiarato: “I risultati importanti sono un insieme di molti fattori. Il 2017 è stato un anno magico perché c’è stato il mio sviluppo personale, così come nel box e sulla moto. Ho conosciuto persone, diverse dinamiche di vita che mi hanno aiutato a gestire meglio determinate situazioni. Quando sei al top, piccoli dettagli possono modificare la situazione rendendola diversa: da allora non sono più riuscito a ritrovarli. E sarebbe troppo facile se questo cambiamento dipendesse solo da me”. Nel caso arrivasse il rinnovo sul contratto di Dovizioso, stando a quanto si apprende dall’ambiente motociclistico, il pilota dovrebbe dimezzarsi l’ingaggio, passando dai sei milioni percepiti sino ad adesso a tre milioni all’anno. Il rinnovo di contratto sarà ancora un argomento caldo nei prossimi giorni, soprattutto dopo questo brutto infortunio che potrebbe condizionare l’inizio di stagione.