La casa di carta 5 tornerà presto su Netflix e grazie ad Alvaro Morte abbiamo qualche interessante anticipazione.

Fan de La Casa di Carta, ci siamo, tenetevi pronti perché finalmente c’è una bella notizia per tutti voi. Dopo essere rimasti col fiato sospeso dopo la fine della quarta stagione de La Casa de Papel, tutti si sono chiesti quando e come sarebbe potuta riprendere la registrazione delle nuove puntate. Per via della pandemia di Covid-19, infatti, le riprese sono state fermate anche perché la protagonista della serie, Lisbona, era stata colpita dal virus. Dopo i primi momenti di disperazione però è arrivata la buona notizia: la Casa di Carta 5 si sarebbe fatta. Ma quando?

Al via le riprese della quinta stagione

Ora sappiamo qualcosa in più sulla nuova stagione della serie. Infatti le anticipazioni e i rumors sulla serie ci hanno svelato che le riprese per La Casa di Carta 5 sono ricominciate. A raccontarlo, come riporta GingerGeneration è stato proprio Alvaro Morte che ha spiegato come stanno procedendo le riprese sul set e tutte le difficoltà legate alle nuove regole da seguire anche sul set e durante le riprese della quinta stagione.

Bella Ciao, la canzone de la casa di carta nella prima stagione

Intervistato da Fotogramas, Alvaro ha spiegato che le riprese cominceranno tra qualche settimana, ma che la produzione li ha già avvisato di come le nuove regole di sicurezza influenzeranno moltissimo le riprese. L’attore ha dichiarato che, dal canto suo, spera che tutto torni presto alla normalità, non solo sul set, ma anche nella vita di tutti i giorni e vorrebbe tornare ad abbracciare le persone che ama come se nulla fosse accaduto. Ecco allora che, per le riprese della nuova stagione de La Casa di Carta, ci saranno ritmi più lenti e regole stringenti sul set che chiaramente, influenzeranno la produzione.

Anticipazioni quinta stagione La Casa di Carta

Le anticipazioni in merito alla trama de La Casa di Carta sono poche, ma molto interessanti. Sappiamo infatti che tutta la banda dovrà affrontare a suo modo la perdita di Nairobi, ma soprattutto bisognerà cercare di scappare e ora che Lisbona è arrivata, ma che Alicia Sierra ha trovato il Professore le cose si faranno molto complicate. I fan si stanno chiedendo quindi se Palermo riuscirà a tenere le redini della banda o se Tokyo, con l’aiuto di Rio e Denver, farà qualche follia.

Inoltre, finalmente, ci si chiede se Marsiglia tornerà ad avere un ruolo cruciale in quanto praticamente il braccio destro del Professore.