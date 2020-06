In alcune sue Instagram Stories, Belen Rodriguez mostra un ‘misterioso’ riflesso nell’acqua: ecco le immagini condivise dall’argentina.

In questo ultimo periodo, lo sappiamo, Belen Rodriguez non vive affatto dei momenti molto facili. Dopo la seconda separazione da suo marito Stefano De Martino, com’è giusto che sia e, soprattutto, come rivelato anche dalla diretta interessata, la showgirl non sta vivendo dei giorni molto felici e spensierati. Tuttavia, nonostante questo, non ha affatto intenzione di perdersi un solo momento di questa estate che è iniziata da pochissimi giorni. E così, in compagnia di suo fratello Jeremias, di suo figlio Santiago, di Mattia Ferrari, di Salvatore Angelucci e la sua compagna Alessandra, la modella è partita per un weekend davvero da sogno. Non sappiamo esattamente dove sia, ci teniamo a specificarlo. Fatto sta che, stando a quanto traspare dalle immagini postate sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che si trovi in una tenuta che coniuga la bellezza del verde della natura e, supponiamo, quella del mare. Ecco. È proprio in queste acque che, pochissime ore fa, Belen ha intravisto un riflesso davvero ‘misterioso’. Ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez, riflesso ‘misterioso’ nelle acque: le immagini su Instagram

Allontanatasi dalla vita milanese, Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere un weekend all’insegna del divertimento e, soprattutto, in ottima compagnia. E così, partita con suo fratello, con suo figlio ed altri amici, la showgirl argentina si è ‘rifugiata’ in questa tenuta da sogno. La giornata di ieri sembrava procedere davvero alla grande: tra un bagno in piscina, una sana e buona lettura e tante coccole con Santiago, la modella può dire di essersi rilassata davvero alla grande. Tuttavia, un ‘misterioso’ riflesso nell’acqua sembrerebbe che l’abbia fatta davvero preoccupare. Mentre era affacciata al balcone con Salvatore Angelucci, la sua compagna e Mattia Ferrari, Belen non ha potuto fare a meno di notare un particolare riflesso nelle acque. E così, visibilmente preoccupata, ha detto ai suoi amici: ‘C’è un riflesso che non riesco a capire. Non è che rischiamo la vita?’.

Ecco. È proprio questo il ‘misterioso’ riflesso che ha fatto spaventare e preoccupare Belen Rodriguez e i suoi amici. Non sappiamo esattamente cosa rappresenti, fatto sta che, dopo qualche istante, il riflesso è completamente sparito. Secondo voi, cosa sarà stato?

La clamorosa indiscrezione

Come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci stiano riprovando. A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato Amedeo Venza sul suo canale social ufficiale. Non sappiamo, ovviamente, se la notizia sia vera oppure no. Fatto sta che, se fosse realmente così, sarebbe un qualcosa davvero di grandioso, no?