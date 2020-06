Benedetta Parodi, “una pugnalata”: cos’è successo alla conduttrice

Benedetta Parodi ha raccontato ai suoi sostenitori di una ‘pugnalata’ ricevuta questa mattina: ecco cos’è successo alla conduttrice televisiva.

Una Domenica mattina completamente diversa dal solito per Benedetta Parodi. A svelare e a raccontare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, ha voluto spiegare a tutti i suoi sostenitori cosa le è successo alle prime ore del mattino. Sappiamo che, sul suo profilo Instagram, la sorella di Cristina Parodi è sempre molto attiva. E, spesso e volentieri, rende partecipi i suoi followers di tutto quanto le accade durante il giorno. Non soltanto, quindi, succulente e gustose ricetti dei suoi piatti prelibati o fantastici annunci a sorpresi, ma anche tutto ciò che concerne la sua vita familiare e privata. Ecco. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di raccontare loro ciò che le è successo alle otto del mattino. Ovviamente, ci teniamo a specificare, non è affatto nulla di grave. ‘È stata una pugnalata’, ha detto la Parodi, ma cerchiamo di capirne qualche cosa in più.

Benedetta Parodi, ‘è stata una pugnalata’: i dettagli

‘È stata una pugnalata’, queste le esatte parole che, pochissimi istanti fa, Benedetta Parodi ha utilizzato per descrivere tutto quanto le è successo alle prime ore del mattino di questa Domenica 28 Giugno. In diretto collegamento dal suo studio per alcuni lavoretti al pc, la conduttrice televisiva non ha perso occasione di poter augurare un buongiorno ai suoi sostenitori. E, com’è solita fare, raccontare loro cosa le è successo. Come dicevamo precedentemente, non le è accaduto affatto nulla di grave. Piuttosto, la sorella di Cristina si riferisce ad un ‘particolare’ episodio che riguarda sua figlia Eleonora. Stando a quanto si apprende dalle parole della conduttrice, sembrerebbe che la giovane ragazza, questa mattina, sia partita per una mini vacanza con i suoi amici. È proprio per questo motivo che Benedetta, dopo essersi svegliata alla otto per salutarla ed augurarle buon viaggio, non ha potuto fare a meno di esprimere la sua malinconia ai suoi sostenitori. Si sa, ogni genitori è triste quando un figlio o una figlia si allontana da casa seppure si tratti di pochissime ore. Eppure, la Parodi è ugualmente nostalgica.

Seppure la sua malinconia, però, Benedetta Parodi non ha potuto fare a meno di essere felice per averla salutata pochi istanti prima della sua partenza.

Lo spiacevole inconveniente

Ma non è affatto finita qui. Subito dopo aver raccontato di questa ‘bella pugnalata di Domenica mattina’, Benedetta Parodi ha raccontato anche di uno spiacevole inconveniente. A Milano fa caldo e, purtroppo, la conduttrice non può ‘combatterlo’, dal momento che il suo condizionatore è rotto.