Ex gieffina ritrova l’amore dopo la rottura: i romantici scatti di coppia pubblicati su Instagram non lasciano dubbi, ecco tutti i dettagli.

Il Grande Fratello è senza alcun dubbio uno dei reality più apprezzati e seguiti della tv. In onda ormai da 20 anni, il programma è molto amato e ha regalato tantissime emozioni nelle sue varie edizioni, facendo spesso appassionare il pubblico alle storie dei suoi protagonisti. Tanti, infatti, sono i personaggi diventati famosi proprio per aver soggiornato nella casa più spiata d’Italia. Tanti sono gli ex concorrenti del reality che nel tempo si sono affermati nel mondo dello spettacolo o comunque sono rimasti nel cuore del pubblico, che li segue ancora oggi sui social, interessandosi alle loro vite. Un’ex amatissima concorrente, ad esempio, ha utilizzato proprio Instagram per mostrare ai fan il suo nuovo amore, arrivato dopo una dolorosa rottura. Volete sapere di chi stiamo parlando? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Ex amatissima gieffina ritrova l’amore dopo la rottura: le prime foto di coppia fanno impazzire i fan, ecco di chi si tratta

L’edizione numero 15 del Grande Fratello, vinta dal ‘Tarzan’ Alberto Mezzetti, ha regalato al pubblico tantissime emozioni e anche una storia d’amore che ha fatto appassionare i fan del programma. Stiamo parlando della relazione tra Alessia Prete e Matteo Gentili, nata proprio sotto le telecamere del GF. I due, arrivati rispettivamente seconda e terzo nel programma, si sono innamorati all’interno della casa e il loro rapporto è durato, tra alti e bassi, fino a pochi mesi fa, quando è arrivata l’ufficialità della rottura. Una rottura sicuramente non facile da superare per entrambi, vista l’intensità del loro amore. Oggi, però, Alessia sembra aver ritrovato la serenità accanto a un altro uomo, come dimostrano le sue ultime storie Instagram, nelle quali appare felice e sorridente accanto a un giovane. Nei romantici scatti che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, l’ex gieffina mostra il suo nuovo fidanzato, aggiungendo cuori e dolci dediche alle foto.

Al momento non si sa molto sul nuovo fidanzato di Alessia, perché non ci sono tag ufficiali nelle foto. Quello che è certo è che i due sembrano davvero molto felici e soprattutto affiatati, almeno a giudicare dalle immagini e dalle parole che l’ex gieffina ha dedicato al giovane, definendolo “la cosa migliore che non ho pianificato”. Non ci resta che fare i migliori auguri alla dolce Alessia, in attesa di scoprire nuovi dettagli sul suo misterioso accompagnatore.