Federica Pellegrini statuaria in costume: impossibile non notare quel dettaglio, pioggia di commenti per lo scatto che la campionessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Federica Pellegrini è uno dei personaggi più amati del mondo dello sport. Oltre a essere una campionessa di nuoto pluripremiata, è diventata nel tempo anche una vera e propria donna di spettacolo, soprattutto grazie al ruolo di giudice nel programma Italia’s Got Talent, in onda su Sky Uno. Nelle ultime due edizioni, Federica è stata seduta al grande tavolo della giuria, togliendosi così le vesti di atleta e facendosi conoscere dal pubblico anche come persona. La sua sensibilità e la disponibilità a mettersi sempre in gioco hanno conquistato i telespettatori, rendendola un vero e proprio personaggio televisivo. Non è tutto però, perché Federica è anche una bellissima donna, molto apprezzata anche per il suo fisico spaziale e la sua grande classe. Molto presente e attiva anche sui social, dove pubblica diversi momenti della sua vita quotidiana, in particolare insieme alla sua cagnolina, Federica ha postato poco fa sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae mentre è in piscina. Il suo fisico in costume è davvero statuario e ha colpito i suoi tantissimi followers. Ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato e che ha scatenato i commenti dei fan: scopriamo insieme di cosa si tratta!

Federica Pellegrini statuaria in costume: il dettaglio non passa inosservato, ecco di cosa si tratta

Federica Pellegrini è molto attiva sui social e nonostante sia molto riservata e attenta a proteggere la sua privacy, è solita condividere su Instagram molti momenti della sua vita quotidiana, dagli allenamenti ai momenti di relax in casa e con la sua amata cagnolina Vanessa. Oggi la nuotatrice ha trascorso la giornata rilassandosi in piscina e ha pubblicato poco fa uno scatto che la ritrae seduta sul lettino con un costume due pezzi blu.

Da grande atleta quale è, Federica esibisce un fisico davvero perfetto, praticamente statuario. Del resto, non potevamo aspettarci altrimenti da una bellezza come lei! Non è tutto però, perché nella foto c’è un dettaglio che non è certo passato inosservato e che lei stessa ha sottolineato nella didascalia: “Memo per il futuro: mai appoggiarsi al braccio provvisto di tricipite allenato”, scrive Fede, facendo chiaramente riferimento al suo braccio, posto in primo piano nello scatto.

Tantissimi sono stati i followers che hanno notato i suoi muscoli, facendole i complimenti nei commenti e sottolineando che quel braccio così possente è chiaramente il frutto del suo duro lavoro.