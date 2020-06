GF Vip 5, Mariano Catanzaro tra i concorrenti? Le parole dell’ex tronista non lasciano spazio ai dubbi, ecco cosa ha dichiarato in una recente intervista.

Mariano Catanzaro è stato uno dei personaggi più amati di Uomini e Donne. Prima corteggiatore di Valentina Dallari e poi tronista, il modello napoletano è entrato nel cuore del pubblico per la sua simpatia e la sua genuinità, oltre che per la sua bellezza. Ancora oggi Mariano è molto seguito, sui social come in tv. Ultimamente, infatti, ha partecipato a ‘La Pupa e il Secchione’, nelle vesti di ‘pupo’, e ancora una volta si è fatto apprezzare per la sua solarità e la sua forte personalità. Ma cosa c’è nel futuro di Mariano? In una recente intervista a Novella 2000 il napoletano ha parlato anche della possibilità di entrare nel cast del prossimo Grande Fratello Vip. Una voce, questa, che gira già da tempo, fin dalla passata edizione, come lui stesso aveva confermato anche in un’intervista esclusiva ai nostri microfoni, nella quale raccontava di essere stato anche contattato. A settembre ci sarà il GF Vip 5, sempre con Alfonso Signorini al timone. Stavolta Mariano sarà uno dei concorrenti? Ecco cosa ha detto lui a riguardo.

Mariano Catanzaro al GF Vip 5? Ecco le sue parole in merito, l’ex tronista non ha lasciato spazio ai dubbi

Ttra qualche mese partirà una nuova, attesissima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il successo della quarta edizione, vinta da Paola di Benedetto, Alfonso Signorini si prepara a mettere in piedi il nuovo cast, tutto rigorosamente formato da grandi nomi, come lui stesso ha assicurato. Sul web le notizie sui concorrenti si rincorrono. Si parla di Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e tanti altri. A quanto pare Signorini starebbe pensando anche all’amatissimo attore Can Yaman. Nell’intervista a Novella 2000, Mariano non ha lasciato spazio ai dubbi e ha dichiarato apertamente di avere voglia di fare questa esperienza: “Il mio desiderio più grande sarebbe quello di partecipare al Grande Fratello Vip. Credo di avere tutte le carte in regola”, ha detto parlando del suo futuro, “Dopo il periodo difficile che stiamo passando, credo ci sia bisogno di uno come me. In tutte le trasmissioni a cui ho partecipato ho sempre fatto sorridere. Mi auguro che la produzione ci faccia un pensiero”.

Mariano sembra davvero determinato a partecipare al GF Vip, insomma, anche se non ha parlato per ora di contatti diretti con la produzione del reality. A voi piacerebbe vederlo nella casa più spiata d’Italia?