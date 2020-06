Lorella Goggi, il profondo dolore per la morte del marito: parole da brividi

In una sua recente intervista a Verissimo, Loretta Goggi non ha potuto fare a meno di parlare del suo profondo dolore per la morte del marito Gianni Brezza.

Loretta Goggi è una delle donne della televisione italiana più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Attrice, cantante e molto altro ancora, la Goggi decanta di un curriculum davvero da invidiare. Una carriera, quindi, ricca di successi. Così come lo è stata anche la sua vita sentimentale.Convolata a nozze nel 2008 con Gianni Brezza, dopo numerosi anni di convivenza, la bellissima Loretta ha vissuto una splendida storia d’amore con lui. Fino al 2011, però. Ebbene si. Dopo tre anni dal loro matrimonio, purtroppo, il famoso ballerino e coreografo è venuto a mancare in seguito ad una malattia che lo attanagliato per diversi anni. Un evento davvero spiacevole, come si può chiaramente immagine. Che, com’è giusto che, ha provocato un immenso dolore alla Goggi. A confessarlo è stata la diretta interessata in una sua intervista di qualche anno fa a Verissimo. A Silvia Toffanin, infatti, la cantante ha raccontato gli esordi della sua storia d’amore con Brezza fino al profondo dolore per la morte di suo marito. Ecco le parole da brividi.

Loretta Goggi, il profondo dolore per la morte di suo marito: la confessione a Silvia Toffanin

In un’intervista di qualche anno fa a Verissimo, Loretta Goggi, oltre a parlare della sua immensa carriera, non ha potuto fare a meno di parlare della sua splendida storia d’amore con Gianni Brezza. Conosciutisi moltissimi anni fa durante le riprese di un programma televisivo, i due si sono perdutamente innamorati. E, nonostante il primo appuntamento non è andato come la cantante avrebbe voluto, hanno vissuto una relazione davvero fantastica durata fino al 2011. È proprio in quest’anno, come dicevamo precedentemente, che, in seguito ad una tremenda malattia, il famoso ballerino e coreografo è venuto a mancare. Gettando, com’è giusto che sia, Loretta in un dolore davvero immenso. ‘Come si sopravvive’, ha chiesto Silvia Toffanin alla Goggi nel suo programma di Canale 5. Immediata è stata la risposta dell’attrice. Che, senza troppi di giri di parole, ha detto: ‘Con la fede’.

Sopravvivere alla morte di una persona cara, si sa, non è affatto cosa da poco. E lo sa bene Loretta Goggi. Che, dopo la morte di suo marito, è riuscita a trovare conforto nella fede ed, ovviamente, nella sua famiglia. A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata a Silvia Toffanin. ‘Ci sono tante cose che sono cambiate da quando Gianni non c’è più. Sono più ‘orsetta’: io penso che lui ci sia’, ha detto la famosa cantante a Verissimo.