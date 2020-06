Mara Venier apre così la diretta di Domenica In oggi 28 giugno: la confessione riguarda il suo show, ecco le parole della conduttrice.

Oggi, 28 giugno, va in scena l’ultima puntata di Domenica In: gli italiani sono pronti a trascorrere queste ore in compagnia di Mara Venier che con ospiti ed informazioni regala tanto intrattenimento. L’edizione in corso è stata davvero incredibile, come per tanti altri programmi: lo scoppio della pandemia Coronavirus, ha costretto gli autori televisivi ha cambiare completamente i piani. La scelta di proseguire ad andare in onda anche in queste settimane di giugno è stata del tutto inaspettata ma completamente vincente: Mara ha fatto compagnia agli italiani in questo periodo così delicato. Sapete che, non appena iniziata la puntata, la Venier ha fatto una confessione che riguarda proprio questa edizione! Ecco cosa ha detto.

Mara Venier in diretta: “E’ la prima volta nella storia”, la confessione su Domenica In

Mara Venier pochi minuti fa ha iniziato la diretta su Rai Uno con il suo Domenica In: oggi 28 giugno è l’ultima puntata dello show più amato dagli italiani. Questa edizione, che si conclude tra poche ore, è stata segnata dall’emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese ed il resto del mondo. Mara ha scelto di proseguire la sua messa in onda di domenica per regalare intrattenimento e svago agli italiani in questo periodo così delicato. Non appena ha iniziato il programma ha rivelato: “E’ la prima volta nella storia di Domenica In, partita nel ’76, che un’edizione duri così tanto. Noi dobbiamo solo ringraziare il pubblico che è così numeroso ed affettuoso nei confronti del programma“. Proprio così: doveva chiudere la stagione i primi di giugno, poi è arrivato l’annuncio che ha fatto gioire il pubblico di Rai Uno.