A poche ore dall’ultima puntata di Domenica In, Nicola Carraro ha fatto una proposta inaspettata a Mara Venier: di che cosa si tratta.

Mara Venier e Nicola Carraro, lo sappiamo, si amano davvero alla follia. I due, come ben sapete, sono convolati a nozze il 28 Giugno del 2006 e, seppure nella sua vita la conduttrice televisiva abbia avuto altre relazioni e, soprattutto, altri matrimoni, soltanto con lui ha finalmente trovato l’amore con la ‘A’ maiuscola. A confessarlo è stata la diretta interessata in una sua recente intervista a Silvia Toffanin per Verissimo. Ma non solo. Perché, sui rispettivi canali social ufficiale, i due ‘piccioncini’ non perdono mai occasione di poter dimostrare ampiamente il loro profondo legame. Soprattutto l’ex produttore cinematografico. Che, spesso e volentieri, ‘becca’ di nascosto sua moglie e la riprende completamente ‘a tradimento’. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Pochissime ore fa, in occasione del loro quattordicesimo anniversario di matrimonio, il buon Carraro ha fatto una proposta inaspettata alla simpaticissima Venier. Ecco di che cosa parliamo.

Mara Venier, la proposta inaspettata di Nicola Carraro: cos’è successo

Proprio oggi, Domenica 28 Giugno, Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano il loro anniversario. Sono passati esattamente circa quattordici anni da quando i due sono convolati a nozze. E, lo sappiamo, da quel momento non si sono più lasciati. Non è un caso se, ancora adesso, tra i due c’è un amore e un legame davvero forte. Non soltanto lo testimoniano le diverse dediche che, sui rispettivi canali social, i due si scambiano spesso e volentieri, ma lo conferma anche questa proposta inaspettata del produttore cinematografico. A poche ore dall’ultima puntata di Domenica In, la sua conduttrice televisiva può letteralmente esplodere di gioia perché le parole e, soprattutto, la richiesta di suo marito sono davvero fantastiche. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

A corredo di uno splendido scatto che ritrae Nicola Carraro e Mara Venier nel giorno del loro matrimonio, immediata è stata la risposta del produttore cinematografico. Che, con le sue parole, ha completamente spiazzato tutti. ‘Già quattordici, mi sembra ieri, se mi vuoi risposare, sono qui’, ha scritto il buon Carraro a sua moglie. Una proposta davvero inaspettata, quindi, ma che è stata accolta in modo più che positivo dalla Venier. ‘Offerta accettata’, ha risposto la simpaticissima Mara.

La preoccupazione per Nicola

Come raccontato dalla diretta interessata in una sua recentissima intervista, i mesi scorsi non sono stati affatto facili per Mara Venier e suo marito Nicola. Diagnosticatogli una grave polmonite, la conduttrice televisiva era seriamente preoccupata per le condizioni di salute del suo coniuge.

Per ulteriori news su Mara Venier –> clicca qui