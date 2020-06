Andrea Sannino, sapete chi è sua moglie Marinella? Età ed Instagram

Andrea Sannino è uno dei cantautori più affermati ed apprezzati di questo ultimo periodo, ma sapete chi è suo moglie Marinella?

Davvero giovanissimo, ma con un successo alle spalle davvero incredibile. Andrea Sannino, voce di ‘Abbracciame’, singolo che, soprattutto nel periodo dell’emergenza Coronavirus, è stato cantato da tutta Italia per sentirsi meno distanti gli uni dagli altri, decanta di un curriculum davvero speciale. Cantante di numerosi singoli più che apprezzati e, soprattutto, protagonista di diversi musical, il cantante napoletano non soltanto vanta di una vita lavorativa più che impegnativa, ma anche di una vita sentimentale ricca di gioia. Sposato con Marinella da circa due anni e padre della piccola Gioia e di un nuovo bebé in arrivo, il giovane Sannino sembrerebbe avere una vita davvero completa. Ecco, ma sapete esattamente chi è sua moglie? Così come suo marito, anche lei è davvero giovanissima, ma soprattutto, bellissima. Ma cosa occorre sapere su di lei? Scopriamolo insieme.

Chi è Marinella, la moglie di Andrea Sannino?

Andrea Sannino e Marinella sono convolati a nozze nel 2008. Dopo un fidanzamento durato, a quanto pare, diversi anni, la giovanissima coppia si è finalmente sposata. Una gioia davvero immensa, quindi. Che, tra l’altro, è stata accresciuta pochissimi mesi dopo con la nascita della piccola Gioia e con l’arrivo di un nuovo bebè. Ecco, ma cosa sappiamo della moglie del cantante napoletano? Come dicevamo precedentemente, Marinella è davvero bellissima e giovanissima, ma siete curiosi di scoprire qualche cosa in più su di lei?

Seppure sul suo canale social ufficiale Marinella sia davvero molto attiva, siamo riusciti a carpire ben poco della sua vita. Non sappiamo, infatti, quando sia nata esattamente e, soprattutto, quanti anni abbia. Fatto sta che, dalle diverse foto condivise su Instagram, sembrerebbe essere davvero giovanissima.

Il super legame con la sua famiglia

Non soltanto, quindi, splendide foto con Andrea o con sua figlia Gioia, ma Marinella è anche solita condividere degli scatti che riguardano anche la sua famiglia d’origine, i suoi amici, personaggi famosi e tanto altro ancora. Da come si può chiaramente capire, quindi, sul suo canale Instagram, la giovanissima napoletana è sempre molto attiva. E non perde mai occasione di poter mostrare ai suoi sostenitori social tutto ciò che riguarda la sua vita.