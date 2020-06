Nicola Vivarelli a Uomini e Donne Magazine ha raccontato i giorni trascorsi a Roma con Gemma Galgani: ha poi svelato qualche dettaglio sulla loro conoscenza. Ecco le parole!

La loro conoscenza è stata la più chiacchierata in assoluto nello studio di Uomini e Donne: parliamo di Nicola Vivarelli e Gemma Galgani. La Dama ha deciso di intraprendere una conoscenza con il giovane 26enne. Nonostante la notevole differenza d’età, i due proseguono la loro storia anche a telecamere spente: negli ultimi giorni i due protagonisti di Uomini e Donne, Trono Over, hanno trascorso dei giorni a Roma. Com’è andata? Lo ha svelato Nicola alla rivista Uomini e Donne Magazine: è stato un soggiorno breve ma molto intenso. Ecco le parole del Cavaliere.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: “Appena sceso a Roma ho percepito…”, la rivelazione

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani hanno trascorso due giorni a Roma insieme: il giovane 26enne ha raccontato alla rivista Uomini e Donne Magazine come è andata. Hanno fatto delle passeggiate per il centro della capitale, visitando anche le più belle ville della città. Due giorni piacevoli e rilassanti, ha spiegato Nicola. Ha poi aggiunto: “Appena sceso a Roma, ho percepito un tono diverso nella voce di Gemma. Era più felice, più tenera, riuscivo a sentirla più vicina di sempre. Ovviamente, sentendomi fisicamente più vicino a lei, tutto ha preso una piega diversa. Sono stato molto felice di aver avuto modo di trascorrere un po’ di tempo insieme. Abbiamo avuto modo di stare vicini, di parlare finalmente guardandoci negli occhi e di certo non sono mancate le risate”.

Ma Gemma e Nicola una volta separati, si sentono telefonicamente? Il giovane ha svelato che c’è sempre voglia di chiamarsi, messaggiarsi o video chiamarsi. Purtroppo per ‘routine giornaliera’ Nicola non riesce ad essere presente sempre al centro per cento. Ma ha rivelato che il desiderio di volersi comunque sempre sentire, secondo il suo parere, rende la distanza meno difficile: “Non abbiamo ancora definito alcun progetto ma sicuramente c’è tanta voglia e volontà di organizzarci al meglio per poter trascorrere altri piacevoli momenti”.