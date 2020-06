Roby Facchinetti, avete mai visto sua moglie Giovanna Lorenzi? Le foto apparse sui social del cantautore.

Lui lo conosciamo tutti. È uno dei cantautori più amati di Italia, tastierista dell’amatissima band dei Pooh. Ma sapete chi è la moglie di Roby Facchinetti? Ebbene, occorre fare alcune precisazioni sulla vita privata del cantautore. Nel 1970, Roby convola a nozze con Mirella Costa, dalla quale ha due figlie Alessandra e Valentina. Dopo la separazione, avvenuta nel ’79, il cantante convive per alcuni anni con Rosaria Longoni: dalla loro relazione nasce Francesco Facchinetti, ex Dj Francesco. Ma è nel 1986 che Roby conosce Giovanna Lorenzi, con la quale si sposerà tre anni dopo: dal loro matrimonio nascono Roberto e Giulia. Roby, nonno di sei nipoti, è tuttora legato a Giovanna. Curiosi di vederla? Ecco alcuni scatti che il cantautore ha condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Roby Facchinetti, le foto e le dediche social per la moglie Giovanna Lorenzi

Un amore lungo 30 anni, quello che unisce Roby Facchinetti e Giovanna Lorenzi. Un amore vissuto fuori dalla luce dei riflettori, nonostante la grande popolarità del tastierista dei Pooh. Una donna molto riservata, Giovanna, di cui non sappiamo molto, ma alla quale Roby ama dedicare alcuni post sui social, di tanto in tanto. Come quello, dolcissimo, apparso su Instagram in occasione del compleanno della moglie. Date un’occhiata:

“Tutti i miei abbracci più belli, anche oggi saranno solo per te”, scrive il cantautore nella didascalia al post. E, spulciando sul suo profilo Instagram, è spuntata anche una meravigliosa dedica risalente alla scorsa estate:

Ed ecco ancora gli auguri nel giorno del suo compleanno, nel 2019:

Insomma, parole da brividi, di un uomo super innamorato. Un amore da far invidia, quello tra Roby e Giovanna. E voi, conoscevate la moglie dell’amatissimo artista dei Pooh?