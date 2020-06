Nella puntata di oggi di Domenica In è nato un simpatico siparietto: protagoniste Romina Power e Mara Venier, ecco cosa è successo!

Oggi, 28 giugno, va in onda l’ultima puntata di Domenica In. Doveva chiudersi i primi giorni di giugno ma la Venier ha deciso di proseguire: la conduttrice ha preferito continuare a star vicino agli italiani che si ritrovano a vivere un momento particolare dovuto all’emergenza Coronavirus. Questa è la prima volta nella storia di Domenica In che l’ultima puntata vada in onda così ‘tardi’: lo ha confessato non appena iniziata la diretta la regina di Rai Uno e della domenica. Prima ospite della puntata è Romina Power: la famosa cantante purtroppo ha subito una grave perdite. Il lutto che l’addolora riguarda sua sorella Taryn: la donna ha perso la battaglia contro la Leucemia contro la quale combatteva da un anno e mezzo. Romina nello studio di Domenica In ha raccontato di sua sorella, alla quale era molto legata. Un siparietto divertente ha sdrammatizzato il momento particolare.

Domenica In, Romina Power stuzzica Mara Venier: “Ti straccio”, il siparietto divertente

Romina Power nello studio di Domenica In ha parlato di sua sorella Taryn scomparsa per colpa della Leucemia, un brutto male contro il quale ha lottato per un anno e mezzo. Le sorelle erano molto legate e la cantante è visibilmente distrutta per la perdita. Mentre raccontava di lei, ha svelato che una cosa che le piaceva fare insieme a lei era giocare a burraco. Si divertivano molto insieme e trascorrevano molte ore a sorridere e a giocare con le carte. “Giocavamo a burraco insieme. Era uno show quando giocavo a carte con lei” ha raccontato. Mara Venier per consolarla le ha detto: “Adesso giochiamo noi due, hai me come sorellona adesso“. In maniera scherzosa, Romina ha subito replicato: “Ti straccio“. Mara non ha ceduto alla provocazione ed ha subito avanzato con l’invito: “Preparati, io ho una casa al mare, vieni e cominciamo a fare delle belle partite”. Attendiamo ora di sapere chi vincerà!