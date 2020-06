Temptation Island, una coppia ha già abbandonato il villaggio: l’indiscrezione bomba, ecco di chi si tratta e i dettagli di quello che è accaduto.

Mancano pochissimi giorni alla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. L’attesa è davvero altissima, soprattutto perché le coppie protagoniste, a giudicare dai video di presentazione, sembrano promettere emozioni e spettacolo. Antonella Elia e Pietro Delle Piane, insieme a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, sono la cifra ‘vip’ del programma, mentre le altre quattro coppie sono composte da personaggi non famosi e sono Ciavy e Valeria, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea e Sofia e Alessandro. Stando a un’indiscrezione bomba lanciata dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, una delle coppie avrebbe già abbandonato il villaggio e si sarebbe lasciata. Volete conoscere tutti i dettagli? Continuate a leggere e li scoprirete!

Temptation Island, una coppia ha già abbandonato? Ecco tutti i dettagli dell’indiscrezione bomba

Le riprese di Temptation Island sono cominciate da pochissimi giorni e già il web pullula di anticipazioni e indiscrezioni su quello che starebbe accadendo all’interno dei villaggi. Le coppie protagoniste di questa nuova edizione sono sicuramente molto particolari e hanno raccontato nei loro video alcuni dei loro problemi e i motivi che li hanno spinti a partecipare al programma. Il pubblico non vede l’ora di assistere alla prima puntata per capire come si stanno comportando i protagonisti. Una prima anticipazione bomba, però, è già trapelata. A lanciare l’indiscrezione è stata la pagina Uominiedonneclassicoeover, che nelle storie Instagram pubblicate poco fa ha parlato di una coppia che avrebbe già abbandonato il programma separatamente. Si tratterebbe di Ciavy e Valeria. Nel loro video di presentazione, la ragazza ha affermato in lacrime di provare un enorme sentimento per il suo fidanzato, che dal canto suo ha invece detto di aver paura di ‘sbagliare’, vista la situazione all’interno del villaggio. Cosa sarà successo tra i due?

Secondo la nota pagina di gossip, Valeria si sarebbe addirittura baciata con uno dei tentatori, l’ex corteggiatore Alessandro Basciano, e la cosa avrebbe causato la rottura con il suo fidanzato.

Stando a quanto si legge nelle storie Instagram di Uominiedonneclassicoeover, Ciavy e Valeria si sarebbero già lasciati pochi giorni dopo l’inizio delle riprese a causa di un bacio tra lei e il single Alessandro Basciano. La notizia sta facendo rapidamente il giro del web e l’attesa per la prima puntata del programma è ormai alle stelle! Cosa ne pensate di questa clamorosa indiscrezione?