Teretha Hollis-Neely come sta oggi. Come è diventata la paziente del Dottor Nowzaradan dalla storia molto difficile.

Vite al Limite è una programma molto interessante. Affascina i telespettatori perché racconta il percorso di un anno di persone fortemente sovrappeso come Teretha Hollis Neely. La donna è arrivata a superare i 340 chili e alla fine ha deciso di rivolgersi al Dottor Nowzaradan per perdere peso e sottoporsi poi ad un intervento di chirurgia bariatrica per tornare a vivere. Così Teretha è andata a Houston nella clinica specializzata in pazienti obesi e ha chiesto aiuto al Dottor Now. Come sta oggi?

Arrivano i soccorritori per portare teretha dal dottor nowzaradan

La storia di Teretha

Teretha, 47 anni di Detroit è una delle protagoniste della quarta stagione di Vite al Limite. Avendo sforato la soglia dei 340 chili è stata una delle più pesanti della stagione e, come ha raccontato lei stessa, per due anni era rimasta immobile a letto, in preda al panico con la paura di essere colpita da un ictus. Lei stessa ha ammesso che era ferma in quel letto e in quella condizione da troppo tempo per colpa della sua dipendenza da cibo. Il motivo per cui Teretha si è attaccata in modo morboso al cibo, come racconta lei stessa, riguarda una molestia subita dallo zio quando aveva 11 anni. A 15 anni scoprì di essere incinta e questo le diede un ulteriore motivo per rifugiarsi nel cibo come unica fonte di consolazione.

Teretha non si riesce ad alzare dal letto dopo l’operazione

La perdita di peso e l’intervento di chirurgia bariatrica

Teretha si rivolse al dottor Now, certa che se non avesse cambiato vita al più presto sarebbe morta. Così approdò a Vite al Limite e determinata a riconquistare la sua vita seguì assiduamente il programma di dimagrimento impostole dal medico. Dopo una dieta ferrea le venne concordato il permesso per l’intervento di chirurgia bariatrica e, dopo aver anche subito l’asportazione del linfedema alle gambe, iniziò a camminare nuovamente.

Oggi Teretha sta bene e come vediamo da Facebook ha seguito anche dopo la fine di Vite al Limite il programma di dimagrimento ottenendo ottimi risultati.