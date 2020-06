A distanza di due settimane dal suo incidente, Alex Zanardi ha subito un’altra operazione al cervello: le sue condizioni di salute sono stabili.

La notizia è giunta pochissimi istanti fa: stando a quanto si apprende da Fanpage, Alex Zanardi è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico al cervello. Sono trascorse quasi due settimane dal grave incidente che, purtroppo, lo ha visto coinvolto il 19 Giugno. Eppure, seppure le sue condizioni di salute continuino ad essere stabili, il campione paraolimpico ha subito un’altra operazione. A farcelo sapere è stato l’ospedale di Siena in cui, da 10 giorni, il buon Zanardi è ricoverato. In questa nota ufficiale emanata dall’equipe di specialisti, sono descritte dettagliatamente le condizioni di salute di Alex. E, soprattutto, per quale motivo è stato necessario sottoporre il campione ad un nuovo intervento chirurgico. L’operazione, stando a quanto si apprende, sembrerebbe essere durata due ore e mezza. Al termine delle quali, Zanardi continua ad essere sedato ed intubato. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Alex Zanardi, nuova operazione al cervello: prognosi riservata per il campione

Stando a quanto si apprende da questa nota ufficiale emanata dall’ospedale senese in cui, dal 19 Giugno, Alex Zanardi è ricoverato, sembrerebbe che il campione paraolimpico sia stato nuovamente sottoposto ad un’operazione al cervello. Nel primo pomeriggio, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il buon Zanardi abbia subito un nuovo intervento chirurgico. E che esso sia durato esattamente due ore e mezza. Ecco, ma per quale motivo è successo questo? Stando a quanto dichiarato dall’equipe di medici, sembrerebbe che al campione sia stata fatta una nuova Tac di controllo, dopo la quale si è riscontrata la necessità di un’intervento immediato. ‘Tale esame diagnostico ha evidenziato un’evoluzione dello stato del paziente che ha reso necessario il ricorso ad un secondo intervento di neurochirurgia’, si legge sulla nota ufficiale.

Stando a quanto si apprende, seppure l’intervento chirurgico sia durato due ore e mezza, le condizioni di salute di Alex Zanardi continuano ad essere stabili. Anzi, vi diremo di più: sembrerebbe che il campione paraolimpico continui ad essere sedato e intubato in attesa di scoprire, com’è giusto che sia, l’evolversi della situazione. Ovviamente, nonostante la famiglia aveva deciso di non rendere noti più i bollettini medici, sembrerebbe che domani ne verrà pubblicato uno. In modo che tutti i tifosi del campione paraolimpico possano accertarsi delle condizioni di salute del loro beniamino.

Il messaggio di Niccolò, il figlio del campione

Non lo lasciano mai Daniela, moglie di Alex, e Niccolò. Anzi, pochissimi giorni fa, il giovane ragazzo ha voluto dedicare a suo padre delle parole davvero da brividi.