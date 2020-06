Chi è Walter, il padre di Andrea Delogu: Instagram, libro e curiosità

Andrea Delogu è la conduttrice de La Vita in Diretta Estate, ma cosa sappiamo su suo padre? Cosa occorre sapere su Walter.

Da oggi, Lunedì 29 Giugno, inizia una nuova avventura per Andrea Delogu. Dopo la fine de La Vita in Diretta, la bellissima moglie dell’attore Francesco Montanari sarà al timone, molto probabilmente fino a settembre prossimo, della versione estate del medesimo programma. Non sarà affatto da sola, questo è chiaro. Insieme a Marcello Masi, la conduttrice radiofonica e scrittrice ci farà compagnia su Rai Uno per tutta l’estate. Ma cosa sappiamo su di lei? Anzi, per essere più precisi, cosa sappiamo della sua vita familiare? Sappiamo che dal 2016 è felicemente sposata, ma cosa sappiamo su suo padre? Ecco. Lui si chiama Walter. E, nel periodo in cui Andrea era solo una bambina, l’uomo era l’autista del capo della comunità. Motivo per cui, come raccontato dalla diretta interessata, la sua infanzia è stata completamente diversa da tutte le altre fanciulle. Ecco, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul papà della bellissima e giovanissima Andrea? Ecco tutti i dettagli.

Andrea Delogu, chi è suo padre Walter: cosa sapere su di lui

Decanta di un successo davvero smisurato, Andrea Delogu. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Come dicevamo precedentemente, sappiamo che è felicemente sposata, dal 2016, con Francesco Montanari. Ma, invece, cosa sappiamo dei suoi genitori? Come raccontato dalla diretta interessata in una recentissima intervista a La Repubblica, la conduttrice televisiva ha raccontato di non aver vissuto un’infanzia simile a quella di tutte le sue altre compagne. Suo padre, Walter Delogu, era l’autista del capo della comunità di San Patrignano. E, per questo motivo, spesso e volentieri, era costretto a restare fuori casa. Ma non è affatto finita qui. La stessa speaker radiofonica, come raccontato nel suo libro La Collina, ha specificato il lavoro di sua madre. Mentre suo padre, quindi, era spesso fuori casa, sua mamma si dedicava alla fotografia.

Chi è esattamente Walter Delogu? Purtroppo, non abbiamo molte notizie. Anche su Instagram, a quanto pare, sembrerebbe che l’uomo non avrebbe alcun tipo di canale social ufficiale. L’unica cosa che sappiamo è che, recentemente, ha pubblicato un libro, intitolato ‘Il Braccio Destro’, in cui ha raccontato tutta la sua vita. Da quando, quindi, si è trasferito a Milano, avendo a che fare con la malavita locale e, soprattutto, entrando a far parte della comunità di San Patrignano per disintossicarsi. Da qui, quindi, nascono i suoi rapporti con il suo fondatore, Vincenzo Muccioli, diventandone il suo autista. Attualmente, invece, è autista di ambulanze a Rimini.

Le foto più belle di Andrea su Instagram

Classe 1982, Andrea Delogu vanta di una bellezza davvero assoluta. Ce lo testimoniano, non a caso, le numerose fotografie caricate sul suo canale social ufficiale. Spesso e volentieri, la conduttrice televisiva si diletta a condividere degli scatti fotografici più unici che rari. Che, come potete facilmente intuire, sottolineano alla massima potenza la sua smisurata bellezza ed eleganza.