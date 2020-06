Anna Tatangelo, l’annuncio a sorpresa sui social: fan pazzi di gioia per la splendida notizia apparsa su Instagram.

Un periodo di cambiamenti, questo, per la bellissima Anna Tatangelo. La cantante, circa 10 giorni fa, ha azzerato il suo profilo, cancellando tutte le foto e video postate su Instagram. Non solo: nel primo scatto del ‘nuovo’ profilo, l’ex compagna di Gigi D’Alessio si è mostrata con un look del tutto inedito! Addio alla sua chioma scura, Anna ha sfoggiato capelli biondo platino. Una serie di novità che non sono arrivate a caso. La cantante, infatti, è in procinto di lanciare il suo nuovo album e questi movimenti social non hanno fatto altro che alimentare l’attesa e la curiosità dei fan. Ai quali Anna ha appena comunicato una splendida notizia, proprio attraverso il suo profilo social. Diamo un’occhiata.

Anna Tatangelo, l’annuncio a sorpresa sui social: fan pazzi di gioia per l’uscita del nuovo album

I numerosi fan di Anna Tatangelo possono gioire! Qualche giorno fa, la cantante ha condiviso su Instagram un video in cui canta in dialetto napoletano. Una piccola anteprima di quello che sarà il nuovo album. Ma è bastata per far crescere sempre di più la curiosità dei fan. Il video è diventato virale e in tanti non vedono l’ora di ascoltare il nuovo album della Tatangelo. Che, proprio poco fa, ha annunciato la data d’uscita. Proprio attraverso il sui seguitissimo profilo Instagram, che per l’occasione è stato azzerato. Ecco il post che ha letteralmente scatenato i followers:

Ebbene sì, mancano solo pochi giorni all’uscita dell’album Guapo, fuori il 3 luglio. Una splendida notizia per i fan della cantante, che non vedono l’ora di tuffarsi nel nuovo album della loro beniamina. E, a giudicare dall’immagine, ci sarà tanta Napoli nel nuovo album della Tatangelo. Noi non vediamo l’ora di ascoltarlo, e voi?