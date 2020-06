Gli ascolti TV di ieri, domenica 28 giugno: quale programma ha conquistato i telespettatori?

La programmazione e il palinsesto televisivo di ieri sera, domenica 28 giugno, è stato piuttosto particolare. Su Rai 1 avevamo la Messa da Requiem di Gaetano Donizzetti live da Bergamo per ricordare tutte le vittime del Coronavirus. A fare “concorrenza” su Canale 5 invece avevamo le repliche di Rosy Abate.

Chi ha vinto in termini di ascolti? La Messa su Rai 1 ha tenuto davanti allo schermo 2.387.000 spettatori , quindi circa il 12,3% di share. Secondo posto per la fiction Non dirlo al mio capo con 1.605.000 spettatori (10,8%). Spostandoci su Mediaset, invece, precisamente su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha appassionato 1.640.000 spettatori (9,1% di share).