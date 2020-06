Belen Rodriguez, tuffo mozzafiato in piscina: il video è imperdibile e fa impazzire i fan, ecco cosa ha appena pubblicato la showgirl nelle sue storie Instagram.

Nell’ultimo periodo Belen Rodriguez è finita nuovamente sotto i riflettori per la sua vita privata. La bellissima conduttrice e showgirl sta vivendo un periodo difficile con il marito Stefano De Martino, argomento di cui entrambi hanno deciso di non parlare pubblicamente. E’ da tempo, però, che i due non appaiono più insieme sui social, così come sono scomparse improvvisamente le dolci dediche che si scambiavano fino a qualche settimana fa. Il loro matrimonio, ricominciato da circa un anno dopo un lungo periodo di separazione, sembrerebbe essere giunto di nuovo al capolinea, anche se le ultime indiscrezioni farebbero sperare in un nuovo tentativo di riavvicinamento. Insomma, le notizie sul rapporto tra Belen e Stefano non sono del tutto chiare. Di sicuro c’è che la showgirl si sta concedendo qualche giorno di relax con il piccolo Santiago e alcuni amici e poco fa ha fatto impazzire i suoi tantissimi fan con un video imperdibile in cui si esibisce in un tuffo mozzafiato in piscina: scopriamo insieme le immagini da urlo!

Belen Rodriguez, tuffo mozzafiato in piscina: ecco il video imperdibile pubblicato nelle storie Instagram della conduttrice

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan. La conduttrice e showgirl argentina è amatissima soprattutto per la sua incredibile bellezza e il suo fisico perfetto, che spesso mostra anche sul suo profilo Instagram. Tra le stories che ha pubblicato poco fa, ad esempio, c’è un video davvero imperdibile, nel quale la showgirl si esibisce in tuffo mozzafiato. Belen, infatti, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con alcuni amici e il piccolo Santiago in una splendida villa con piscina e spesso pubblica video e foto in cui è in costume e mette in evidenza le sue forme da capogiro. Nelle ultime storie Instagram, Belu indossa un costume minuscolo, che dà risalto alla sua forma perfetta. Poi si tuffa a pesce in acqua e lascia tutti senza parole per la sua silhouette impeccabile. Nel video si nota chiaramente il corpo statuario e allenato di Belen, che di certo avrà mandato in delirio i suoi milioni di followers.

Il panorama che si vede sullo sfondo del video è davvero mozzafiato, ma è molto probabile che gli sguardi di tutti siano rimasti fissi sul lato B della Rodriguez, che è altrettanto da togliere il fiato. Siete d’accordo?